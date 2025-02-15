Υπό τον συντονισμό του EKΣEΔ, τα ξημερώματα του Σαββάτου, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 68 αλλοδαποί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Skai.gr, η περισυλλογή των μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε ξύλινο σκάφος, έγινε από ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-EΛ.AKT., στη θαλάσσια περιοχή 33,3 Ν.Μ. Νοτιοδυτικά της Γαύδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

