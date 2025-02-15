Υπό τον συντονισμό του EKΣEΔ, τα ξημερώματα του Σαββάτου, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 68 αλλοδαποί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Skai.gr, η περισυλλογή των μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε ξύλινο σκάφος, έγινε από ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-EΛ.AKT., στη θαλάσσια περιοχή 33,3 Ν.Μ. Νοτιοδυτικά της Γαύδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.