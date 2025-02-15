Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διασώθηκαν 68 μετανάστες Νοτιοδυτικά της Γαύδου

Η περισυλλογή των μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε ξύλινο σκάφος, έγινε από ναυαγοσωστικό σκάφος τα ξημερώματα του Σαββάτου

Μετανάστες

Υπό τον συντονισμό του EKΣEΔ, τα ξημερώματα του Σαββάτου, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 68 αλλοδαποί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Skai.gr, η περισυλλογή των μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε ξύλινο σκάφος, έγινε από ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-EΛ.AKT., στη θαλάσσια περιοχή 33,3 Ν.Μ. Νοτιοδυτικά της Γαύδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μετανάστες Γαύδος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark