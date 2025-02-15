Η σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες συνεχίζεται, σε μια νύχτα που όπως φαίνεται θα είναι μια ακόμη νύχτα αγωνίας για τους εναπομείναντες κατοίκους της Σαντορίνης, της Αμοργού και των γύρω νησιών, αλλά και για τους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι εξακολουθούν να παρατηρούν προβληματισμένοι το ασυνήθιστο φαινόμενο.

Στην περιοχή των Κυκλάδων καταγράφεται έντονη σεισμική δραστηριότητα, αναφέρει σε ανάρτησή του στο X το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο, προσθέτοντας ότι «τις τελευταίες ώρες ακούγεται έντονος θόρυβος στην περιοχή, χωρίς να ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό» και αναδημοσιεύει ανάρτηση του γεωφυσικού - σεισμολόγου Λουίς Ντονόσο, ο οποίος αναφέρει ότι «τα τελευταία 40 λεπτά παρατηρείται σημαντική αλλαγή στο σεισμικό μοτίβο σε σταθμούς της περιοχής. Οι σταθμοί ΘΗΡΑ (Σαντορίνη) και ΑΠΕ (Απείραθος) παρουσιάζουν σταθερή αύξηση του σεισμικού πλάτους, η οποία είναι πλέον συνεχής».

Desde hace 40 minutos se aprecia cambio significativo en el patrón sísmico en las estaciones de la zona.

Estaciones THERA (Santorini) y APE (Apirathos) muestran incremento constante de amplitud sísmica, que ahora es una continua. pic.twitter.com/PdWJXJU0BM — Luis Donoso (@Geo_Risk) February 14, 2025

Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε πλέον και η Ίος, μετά τη Σαντορίνη, την Αμοργό και την Ανάφη, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας, ενώ στην Αμοργό, καταγράφηκαν κατολισθήσεις, με τον Δήμο να τοποθετεί ειδική σήμανση για τη διέλευση των οχημάτων.

Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό

Ένας ακόμα σεισμός με μέγεθος άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και στην Αμοργό. Ο σεισμός, μεγέθους 4,1 R, σημειώθηκε στις 22:18 και είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού. Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 7,8 χιλιόμετρα

Πηγή: skai.gr

