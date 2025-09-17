Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επικοινώνησε με τη σύζυγο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, η οποία γνωστοποίησε απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε στα social media από Τούρκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί τη ρώτησαν αν επιθυμεί να προβεί σε μήνυση ώστε να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του άνδρα που έστειλε το μήνυμα, το οποίο ανέφερε: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου και αν πηγαίνεις».

Απευθυνόμενη στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, η Μαράια αρχικά συνεχάρη την Τουρκία για το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, αλλά ξεκαθάρισε προς τους Τούρκους οπαδούς ότι «δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό — καμία ανοχή. Τελεία και παύλα».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαράια Ριντλσπρίγκερ:

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο με απογοητεύουν τόσο πολύ. Και όλα αυτά για μια μπάλα μπάσκετ. Ελπίζω αυτοί που έκαναν αυτά τα σχόλια με μίσος και έστειλαν αυτά τα αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι υπερήφανοι! Αλλά αφού θέλετε να τα στείλετε ιδιωτικά, θα διασφαλίσω ότι θα μάθουν όλοι δημόσια ποιοι είστε. Στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο, έχετε σπουδαία ομάδα. Ωστόσο, για τους φιλάθλους σας, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα».

Πηγή: skai.gr

