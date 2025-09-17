ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων: Σε 10 ημέρες τα πρώτα ειδοποιητήρια για οχήματα με εκκεμότητες

«Σε περίπου 10 ημέρες θα ξεκινήσει η αποστολή των πρώτων ειδοποιητηρίων σε πολίτες που έχουν εκκρεμότητες όσον αφορά τα οχήματά τους», ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο γ.γ Πληροφοριακών συστημάτων Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος επιβεβαίωσε δημοσίευμα της Καθημερινής, λέγοντας ότι «μετά από 10ετίες, είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για τη δημιουργία μίας ενιαίας βάσης δεδομένων, μέσω της οποίας θα μπορούν πλέον να μπουν σε τάξη θέματα που έχουν να κάνουν με τα οχήματα».

Όπως γράφει η εφημερίδα, κατά τη διασταύρωση στοιχείων που έχουν ξεκινήσει το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων περισσότερα από 700.000 οχήματα που κυκλοφορούν δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και σχεδόν 244.000 έχουν εντοπιστεί ανασφάλιστα.

Σχετικά με την έκδοση προσωπικού αριθμού, ο κ. Αναγνωστόπουλος ανέφερε ότι μέχρι στιγμής 1,5 εκατ. πολίτες έχουν προβεί στην έκδοσή του, υπενθυμίζοντας την παράταση που δόθηκε στην σχετική προθεσμία, μέχρι τέλη Νοεμβρίου.

