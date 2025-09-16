Στόχος απειλητικών μηνυμάτων στα social media λίγες ημέρες μετά το Eurobasket 2025 έγινε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια Ριντλσπρίγκερ.

Σε ανάρτησή της στο Instagram φαίνεται πως ένα από τα μηνύματα προήλθε από χρήστη με όνομα που παραπέμπει σε τουρκική καταγωγή και το περιεχόμενο ήταν: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου και αν πηγαίνεις».

Απευθυνόμενη στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, η Ριντλσπρίγκερ αρχικά συνεχάρη την Τουρκία για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά ξεκαθάρισε προς τους Τούρκους οπαδούς ότι «δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό — καμία ανοχή. Τελεία και παύλα».

Όλη η ανάρτηση της Μαράια Ριντλσπρίγκερ

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο με απογοητεύουν τόσο πολύ. Και όλα αυτά για μια μπάλα μπάσκετ. Ελπίζω αυτοί που έκαναν αυτά τα σχόλια με μίσος και έστειλαν αυτά τα αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι υπερήφανοι! Αλλά αφού θέλετε να τα στείλετε ιδιωτικά, θα διασφαλίσω ότι θα μάθουν όλοι δημόσια ποιοι είστε. Στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο, έχετε σπουδαία ομάδα. Ωστόσο, για τους φιλάθλους σας, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα».

