Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν δύο άτομα με 69 συσκευασίες κοκαΐνης

Δύο 25χρονοι συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, στον Άγιο Παντελεήμονα, για ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον 25χρονο να κινείται πεζός και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, ο 25χρονος απέρριψε στο έδαφος 4 νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης, ενώ σε περαιτέρω έλεγχο στην οικία του, όπου βρίσκονταν και έτερη 25χρονη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 65 συσκευασίες κοκαΐνης έτοιμες προς διακίνηση, συνολικού βάρους 65 γραμμ. κοκαΐνης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

