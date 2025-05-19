Oλοκληρώθηκαν οι απολογίες, αλλά είναι σε εξέλιξη διαδικασία, καθώς αναμένεται πλέον η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα για το θέμα της προφυλάκισης των έξι κατηγορουμένων.

Όλοι στις απολογίες τους σύμφωνα με την ΕΡΤ αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι ήταν μεν στη Νομική, αλλά για άλλη εκδήλωση και δεν συμμετείχαν σε καμία περίπτωση στην επίθεση κατά του διδακτορικού φοιτητή στις 30 Απριλίου του 2025.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατες, μάλιστα, έχουν και κακούργημα, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, όπως επίσης τους βαρύνουν και οχτώ πλημμελήματα.

Για την ίδια υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και σε βάρος μιας γυναίκας που δεν έχει συλληφθεί, για υπόθαλψη εγκληματία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα τρία πρόσωπα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Έξω από το κτίριο όπου στεγάζονται τα ανακριτικά γραφεία, βρίσκονται περίπου 200 άτομα από το πρωί, προκειμένου να συμπαρασταθούν στους συλληφθέντες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.