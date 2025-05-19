Στη σύλληψη ενός 60χρονου άνδρα από τη Βουλγαρία προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε υπαίθριο χώρο στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής.

Επιπλέον, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, «συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), αλλοδαπός, για πρόκληση πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.712,5 Euro».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

