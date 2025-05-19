Ανάληψη ευθύνης για τη διπλή επίθεση με εμπρηστικούς μηχανισμούς στις εισόδους των πολυκατοικιών που διαμένουν ο βουλευτής της Ν.Δ., Μάξιμος Χαρακόπουλος στα Πετράλωνα, όπως και αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, δημοσίευσε σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου η «Συμμορία επιθετικής αλληλεγγύης».

Σημειώνεται πως στις 14 Μαΐου περίπου στις 3 τα ξημερώματα άγνωστοι προσέγγισαν την πολυκατοικία επί της οδού Κυδαντίδων στα Πετράλωνα, όπου μένει ο βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, και τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ποιοι μπορεί να το έκαναν αυτό», δήλωσε στις κάμερες ο ίδιος, ο οποίος είχε κατέβει έντρομος μαζί με άλλα δυο άτομα και έσβησαν με το λάστιχο τη φωτιά. «Όσοι συστηματικά υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, ρίχνουν νερό σε ένα νέο κύμα τρομοκρατίας. Και το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι νέα τρομοκρατία», επεσήμανε.

Η ομάδα αναφέρει ότι οι κινήσεις τους «δεν ήταν καθόλου τυχαίες καθώς αποτελούν μια πρώτη ένδειξη επιθετικής αλληλέγγυης στους συλληφθέντες/ίσσες για τα γεγονότα στην εκδήλωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στη Νομική. Η επίθεση μας είχε αποφασιστεί να γίνει κάποιες εβδομάδες αργότερα. Παρόλα αυτα κρίναμε αναγκαίο να την επισπεύσουμε λόγω των γεγονότων, επαναπροσδιορίζοντας το κλίμα φόβου με το οποίο θέλουν να μας εμποτίσουν ο Χρυσοχοΐδης σε άγαστη συνεργασία με τα ΜΜΕ και να επιστρέψουμε τον φόβο στα μάτια εκείνων που πρέπει να ανθίζει. Γιατί για κάθε μπόυκα που θα κάνετε στα σπίτια συντρόφων και συντροφισσών θα κάνουμε και απο μια επίσκεψη στα δικά σας.»

Παράλληλα στο κείμενο της οργάνωσης σημειώνεται πως «ο ένας βουλευτής ο άλλος μπάτσος, ο ένας εκπροσωπεί/ασκεί την εκτελεστική εξουσία και ο άλλος επιβάλλει μέσω της καταστολής την εξουσία της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.Μαζί συνθέτουν δύο απο τους τέσσερις πυλώνες του κρατικού μηχανισμού (οι άλλοι δύο νομοθετικό, προπαγανδιστικό) οι λόγοι για να χτυπιούνται αυτοί οι στόχοι διαχρονικά και αέναα για εμάς είναι αυτονόητοι. Στο σήμερα όμως οι λόγοι μας συγκεκριμενοποιούνται και αναλύονται ειδικότερα. Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός αφορά την απονομή δικαιοσύνης στο έγκλημα των Τεμπών όπου το εσωτερικό μας αίσθημα περί δικαιόυ σας έκρινε ένοχους και αυτή είναι μια πρώτη γεύση της "ποινής" σας. Ακούγεται απο εδώ και απο εκεί ότι εσύ ανέθεσες τον σταθμάρχη στη θέση του, ακούγεται ότι εσύ συνεννονοήθηκες με τον αδερφό σου Αγάπιο Χαρακόπουλο τότε διευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρισας όπου ανέλαβε προσωπικά την προστασία της σκηνής του συμβάντος όπου επέτρεψε την αλλοίωση του τόπου εγκλήματος και προήχθη σε ταξίαρχο σαν επιβράβευσή για τις υπερεσίες του στην συγκάλυψη της κυβέρνησης σου.»

