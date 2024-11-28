Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης, μετά την αναφορά που έκανε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για απειλές που δέχθηκε από «μεγαλοπαράγοντα» Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας (ΠΑΕ) της Θεσσαλονίκης για επεισόδια την ημέρα των εγκαινίων του Μετρό της πόλης. Με την ίδια παραγγελία προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο κ. Καλλίδης ζητεί να εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία σε περίπτωση που σημειωθούν επεισόδια.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκε νωρίτερα τον ανώτερο εισαγγελικό λειτουργό καταθέτοντας σχετική αναφορά. «Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από έναν μεγαλοπαράγοντα ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης, όπου ξαφνικά μου ειπώθηκε ότι "κοίταξε να δεις είναι μαζεμένοι χιλιάδες άτομα, ετοιμάζουν να σας χαλάσουν αυτό που εσείς ετοιμάζετε, θα σας τα σπάσουν όλα μεθαύριο που θα έρθει ο Μητσοτάκης" και μου ζήτησε να μεταφέρω αυτό στον πρωθυπουργό», επισήμανε σε δηλώσεις του ο κ. Ταχιάος, προσθέτοντας ότι δέχθηκε και δεύτερο μήνυμα (σ.σ. λίνκ ενημερωτικής ιστοσελίδας) που επιβεβαίωνε τα παραπάνω.

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ούτε απειλείται, ούτε εκβιάζεται, ούτε συνδιαλέγεται με τον χουλιγκανισμό, τον κατευθυνόμενο χουλιγκανισμό. Στη Θεσσαλονίκη αυτού του είδους οι προσεγγίσεις είναι απαράδεκτες. Είναι μια πόλη η οποία τον τελευταίο καιρό έχει θρηνήσει ανθρώπους της ακριβώς ως θύματα τυφλού χουλιγκανισμού, του οπαδισμού που όλοι βέβαια γνωρίζουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι κατευθυνόμενες […] Κανένας δεν έχει δικαίωμα να χαλάσει τη μεγάλη γιορτή της πόλης. Μεθαύριο η Θεσσαλονίκη με το Μετρό γιορτάζει, αλλάζει σελίδα, ξεφεύγει από μονοθεματισμό της συζήτησης γύρω από το Μετρό και δεν θα πέσει στον μονοθεματισμό της συζήτησης γύρω από έναν οπαδισμό που δεν ενδιαφέρει τους πολλούς», συμπλήρωσε ο κ. Ταχιάος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

