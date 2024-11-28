Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετέβη την Πέμπτη ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Ο κ. Ταχιάος μετέβη στο γραφείο του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενημερώσει για την ανάγκη διερεύνησης τέλεσης τυχόν αξιόποινων πράξεων, ενόψει της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε ο κ. Ταχιάος, έλαβε τηλεφώνημα από μεγάλο παράγοντα ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης «όπου ξαφνικά μου ειπώθηκε ότι κοίταξε να δεις, είναι μαζεμένοι χιλιάδες άτομα, ετοιμάζονται να σας χαλάσουν αυτό που εσείς ετοιμάζετε, θα σας τα σπάσουν όλα μεθαύριο που θα ρθει ο Μητσοτάκης».

Το ίδιο άτομο του ζήτησε να μεταφέρει το μήνυμα στον πρωθυπουργό.

«Αυτό είναι ένα μήνυμα που δεν μεταφέρεται στον πρωθυπουργό, είναι ένα μήνυμα που μεταφέρεται στη δικαιοσύνη» είπε ο κ. Ταχιάος.

Τόνισε πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ούτε απειλείται, ούτε εκβιάζεται, ούτε συνδιαλέγεται με τον χουλιγκανισμό και συμπλήρωσε ότι η Θεσσαλονίκη έχει θρηνήσει θύματα του χουλιγκανισμού θυμίζοντας την υπόθεση του Άλκη Καμπανού.

Πηγή: skai.gr

