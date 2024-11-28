της Έλενας Γαλάρη

Στις 12 Φεβρουαρίου 2025 θα διεξαχθεί η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου την οποία έχει μηνύσει ο πατριός της για συκοφαντική δυσφήμιση.

Τόσο η κατηγορούμενη όσο και ο μάρτυρας ήταν απόντες από το δικαστήριο. Ο δικηγόρος του πατριού της κατηγορουμένης υπέβαλε αίτημα αναβολής για να προσέλθει στο δικαστήριο ο μάρτυρας εν όψει συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

"Στο παρόν στάδιο θα πρέπει να επικεντρωθούμε στους θανάτους των πέντε παιδιών» υποστήριξε ο πληρεξούσιος δικηγόρος. «Ζητάμε μια σύντομη αναβολή προκειμένου να γίνει ανάκληση των δηλώσεων της Ειρήνης Μουρτζούκου και να υπάρξει μια προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης» είπε, πρόσθετο τας πως η Ειρήνη Μουρτζούκου βγήκε δημόσια και δήλωσε συγγνώμη.

Πηγή: skai.gr

