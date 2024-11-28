ΠΑΕ Άρης: «Καμία απειλή από Καρυπίδη, προειδοποίηση σε Ταχιάο και ΕΛ.ΑΣ. για πιθανές διαμαρτυρίες»

H ΠΑΕ Άρης με ανακοίνωσή της διαψεύδει τα περί απειλών προς τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Νίκο Ταχιάο. Αντίθετα, οι Θεσσαλονικείς υποστηρίζουν πως απλώς προειδοποίησαν την κυβέρνηση και την αστυνομία για πιθανές διαμαρτυρίες οπαδών της ομάδας.

Η ανακοίνωση:

Μετά τα αναγραφόμενα στον ηλεκτρονικό τύπο περί αναφοράς του Υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Νίκου Ταχιάου, στον προϊστάμενο της εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης περί δήθεν απειλών που δέχτηκε από μεγαλοπαράγοντα ποδοσφαιρικής ΑΕ και συγκεκριμένα της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, για επεισόδια την ημέρα εγκαινίων του μετρό της πόλης της Θεσσαλονίκης, θέλουμε να δηλώσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι σεβόμεθα τη νομιμότητα και πασχίζουμε γι’ αυτήν.

Η αναφορά που έγινε στον κ. Ταχιάο, αλλά και στον Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. Ευάγγελο Μουρτζίνο, εκ μέρους του κ. Θεόδωρου Καρυπίδη είχε σκοπό να προλάβει καταστάσεις και γεγονότα εκτρόπων που σχετίζονταν με συμπεριφορές ατόμων έξω από τον έλεγχο της διοίκησης της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και αφορούσαν ενδεχόμενες διαμαρτυρίες οπαδών της ομάδας για την επιβολή διοικητικής κύρωσης από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), ειδικότερα της διεξαγωγής δύο αθλητικών συναντήσεων του ΑΡΗ ως γηπεδούχου χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση που συμμετέχει.



Την εν λόγω διοικητική κύρωση προσβάλαμε νομίμως ενώπιων της διοικητικής δικαιοσύνης, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι γιορτάζουμε και εμείς το γεγονός των εγκαινίων του μετρό της Θεσσαλονίκης και απεχθανόμαστε κάθε είδος τυφλού χουλιγκανισμού και κατευθυνόμενου οπαδισμού.



Η νομιμότητα είναι σημαία μας, αγωνιζόμαστε γι’ αυτήν και πασχίζουμε επίσης, όλοι οι παράγοντες της Συντεταγμένης Πολιτείας μας να έχουν μια δίκαιη συμπεριφορά και προς την ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

