Γεωργιάδης: Οι νοσηλευτές θα μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά

«Οι νοσηλευτές θα μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Η κυβέρνηση θα νομοθετήσει μόλις ολοκληρωθεί η απαιτούμενη προεργασία» σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, σε σχέση με το περιεχόμενο τροπολογίας που κατέθεσε σήμερα το κόμμα του και προτείνει την ένταξη των νοσηλευτών στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών.

«Έχω ήδη πει, πριν από εσάς, το έχω ανακοινώσει στην ΠΟΕΔΗΝ, σε δύο συναντήσεις μου, ότι για τους νοσηλευτές, θα εξομοιωθεί το καθεστώς τους και θα μπουν τα βαρέα και ανθυγιεινά. Η νομοθέτηση όμως δεν γίνεται στο πόδι. Γίνεται όπως πρέπει να είναι. Περνάει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έχουν μετρήσει ακριβώς πόσο μας κοστίζει, ποιους αφορά, αλλά ναι, δεσμευόμαστε ότι αυτό θα γίνει, και το έχουμε πει. Πριν από την τροπολογία σας, το έχω ανακοινώσει δύο φορές και ασφαλώς θα το κάνω όταν είμαι έτοιμος να νομοθετήσω σωστά, το ξεκαθαρίζω. Γιατί όντως οι νοσηλευτές εκεί έχουν αδικηθεί και δεν θέλω κανένας να αισθάνεται αδικημένος από το σύστημα», είπε ο υπουργός Υγείας.

Κόντρα με τον Ν. Ανδρουλάκη

Στην τροπολογία που κατέθεσε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι πριν από λίγες ημέρες, η κυβέρνηση απέρριψε την τροπολογία του για την υπαγωγή όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, «με έωλες δικαιολογίες και ανακριβή στοιχεία. Δέχθηκε όμως, με δήλωση του κ. Γεωργιάδη, ότι το αίτημα είναι δίκαιο για το νοσηλευτικό προσωπικό. Γι΄αυτό αναιρεί τη θέση του για την υπαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υγειονομικών» και προτείνει την ένταξη των νοσηλευτών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι σήμερα ένα μέρος των νοσηλευτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά αλλά αυτό δεν συμβαίνει για τους νοσηλευτές που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία. Προέτρεψε δε τον υπουργό Υγείας, όπως και το ΠΑΣΟΚ σήμερα κάνει ένα βήμα για συναίνεση προς όφελος του ΕΣΥ, να κάνει και η κυβέρνηση ένα βήμα συναίνεσης και να συμπεριλάβει στα βαρέα και ανθυγιεινά τους νοσηλευτές.

«Ακούστε κύριε Ανδρουλάκη, είχαμε πράγματι την περασμένη εβδομάδα μια σημαντική διαφωνία. Όχι με το όλον ΠΑΣΟΚ. Με τα δύο ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω, είχατε καταθέσει μια τροπολογία, για 22η φορά, που ζητάγατε την συνολική ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλου του προσωπικού του ΕΣΥ. Σας εξήγησα ότι αυτή είναι μια λαϊκιστική, επικίνδυνη τροπολογία για το ΕΣΥ, που όποιος σας είχε βάλει να την υπογράψετε και μάλιστα 22 φορές, ήθελε να τινάξετε το ΕΣΥ στον αέρα», είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Είχαμε διαφωνία. Είπατε ότι λέω ψέματα και ότι δεν θα φύγει κανένας από το ΕΣΥ και ότι η τροπολογία σας θα εφαρμοζότανε μετά από 12 χρόνια. Την επόμενη μέρα, η γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, η κ. Διαμαντοπούλου, είπε ότι δεν είναι 7.500 που θα φύγουν αλλά μόνο 2.000. Είπε και ότι δεν θα έπρεπε η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ να είναι για όλο το ΕΣΥ αλλά μόνο για κάποιους νοσηλευτές. Πράγματι, σε αυτό είπα ότι είναι ένα λογικό αίτημα. Χαίρομαι που μετά από μια εβδομάδα ο κ. Ανδρουλάκης προσχωρεί στην άποψη Γεωργιάδη και Διαμαντοπούλου. Είναι μια τάση προς τη λογική, μετά από τις 22 φορές που καταθέσατε τη λάθος τροπολογία. Ήρθατε στη Βουλή να μας πείτε σήμερα ότι 22 φορές καταθέσατε τη λάθος τροπολογία και χρειαζόταν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τα καταλάβετε το σωστό».

Σε κάθε περίπτωση, σχολίασε επίσης ο κ. Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, «από τα 100.000 άτομα που θέλατε να βάλετε στα βαρέα, το έχετε περιορίσει σε λίγες χιλιάδες, Είναι μια πρόοδος του ΠΑΣΟΚ, από το λαϊκιστικό προς τη σοβαρότητα. Ευχαριστώ την κ. Διαμαντοπούλου για την όποια πινελιά σοβαρότητας έβαλε στο ΠΑΣΟΚ, με αυτή την παρέμβαση».

