Επαναφορά 13ου και 14ου ζητούν δημόσιοι υπάλληλοι και ΑΔΕΔΥ με προσφυγή τους

Στα Διοικητικά Δικαστήρια προσέφυγαν οι δημόσιοι υπάλληλοι και ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού που κόπηκαν με το νόμο 4093/2012. Παράλληλα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατάθεσαν αίτηση με την οποία ζητούν η αγωγή τους να εισαχθεί και να δικαστεί στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ως πρότυπη δίκη.

Αναλυτικότερα, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατέθεσε αγωγή υπάλληλος του υπουργείου Παιδείας και παράλληλα κατέθεσε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του η ΑΔΕΔΥ.

Με την αγωγή ζητούν την επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος θερινής άδειας, αλλά και να αναγνωριστεί η υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλει αναδρομικά τον 13ο και 14ο μισθό της διετίας 2023 και 2024.

Σύμφωνα με την αγωγή η μη επαναφορά των δώρων και του επιδόματος θερινών διακοπών είναι αντίθετη σε συνταγματικές διατάξεις, στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022) και στην Ευρωπαϊκή οδηγία 2022/2041/ΕΕ περί επαρκών κατώτατων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτάσσει ίση μεταχείριση εργαζομένων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αναφορικά με τη διασφάλιση επαρκούς και δίκαιου κατωτάτου μισθού ο οποίος εγγυάται το αξιοπρεπές της διαβίωσής τους.

Ειδικότερα, η ΑΔΕΔΥ και ο δημόσιος υπάλληλος, μέσω της δικηγόρου τους Μαργαρίτας Παναγοπούλου, ζητούν να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός στο ύψος που ορίζει το άρθρο 9 του νόμου 3205/2023 και να καταργηθεί η ρύθμιση του νόμου 4093/2012 δώδεκα χρόνια μετά την ψήφισή του.

Αναφέρεται, επίσης ότι είναι αναγκαία η εξίσωση των κατώτατων μισθών των εργαζομένων στα κράτη-μέλη της ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία 2022/2041/ΕΕ, αδιακρίτως αν ανήκουν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και παράλληλα ότι πρέπει οι ευνοϊκές ρυθμίσεις των ιδιωτικών υπαλλήλων να ισχύουν και για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ακόμη, αναφέρεται στην αγωγή ότι η παράλειψη του νομοθέτη να προβεί στην επαναφορά των επιδομάτων, είναι αντίθετη στη συνταγματική αρχή της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών και στην υποχρέωση του κράτους για τη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους δικαίου.

Τέλος, υποστηρίζεται ότι η παράλειψη επαναφοράς του 13ου και 14ου αντίκειται στη συνταγματική δέσμευση για σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και στην ισότιμη εκπλήρωση του χρέους στην κοινωνική και εθνική αλληλεγγύη, καταλήγουν στην αίτηση ακύρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

