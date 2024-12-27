Β. Κικίλιας: Σε ετοιμότητα σταθμοί βάσης ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας - 112 για την Εύβοια

Σε δήλωση σχετικά με την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας, που αναμένεται από απόψε το βράδυ, προχώρησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως τόνισε αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, αλλά και κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Αν. Μακεδονίας και της Εύβοιας, στα ορεινά της Αττικής και στις ημιορεινές περιοχές στα βόρεια του νομού, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι έντασης 8-9 μποφόρ.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα σταθμοί βάσης της Πολιτικής Προστασίας με στελέχη και μηχανήματα έργου από ΕΜΟΔΕ, ΕΜΑΚ, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις Περιφέρειες σε Μαρτίνο, Μαλακάσα, Αφίδνες, Βίλια, Ψαχνά, Μαντούδι και Αλιβέρι. Για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Αν. Μακεδονίας και Θράκης έχει εκδοθεί RED CODE, προκειμένου να υπάρχει πλήρης κινητοποίηση προσωπικού και μηχανημάτων έργου.

Επιπλέον, η ΕΛΑΣ θα προχωρήσει σε απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από απόψε στις 10 το βράδυ έως αύριο στις 4 το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας από τα Μάλγαρα μέχρι την Καλυφτάκη και στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας- Θηβών.

Ο κ. Κικίλιας συνέστησε σε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ για την Εύβοια, που θα δεχτεί, σύμφωνα με την ΕΜΥ, το μεγαλύτερο μέρος της κακοκαιρίας, θα εκδοθεί προληπτικά σήμερα το απόγευμα μήνυμα από το 112.

