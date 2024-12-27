Τροχαίο με 4 τραυματίες στη Λάρισα: Αυτοκίνητο ντελαπάρισε

Σοβαρό τροχαίο καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην πόλη της Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα έγιναν στην οδό Σάκη Καράγιωργα (περιφερειακή οδός) στο ύψος της διασταύρωσης προς την Αγία Μαρίνα.

Εκεί δύο οχήματα, υπό άγνωστες συνθήκες, συγκρούστηκαν.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο, εκ των εμπλεκομένων στο τροχαίο, να τουμπάρει στη μέση του δρόμου.

Αμέσως σήμανε γενική κινητοποίηση των Αρχών, με την ΕΛ.ΑΣ. να αποκλείει το σημείο.

Συνάμα επί τόπου βρέθηκαν πυροσβέστες, ώστε να επιχειρήσουν – εφόσον απαιτούνταν – απεγκλωβισμό επιβαινόντων, όπως και να συνδράμουν στον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ πριν από λίγα λεπτά παρέλαβαν ένα τραυματισμένο άτομο, ενώ αναμένονταν μία ακόμη διακομιδή ατόμου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, συνολικά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο τέσσερα άτομα, με την πρώτη εικόνα της κατάστασής του να μην εμπνέει ανησυχία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.