Φαντασμαγορική η υποδοχή του 2024 στην Αθήνα

«Να ξαναθυμηθούμε την αξία της κοινότητας και της αλληλεγγύης για να κάνουμε μια Αθήνα πιο δημιουργική χωρίς τις ανισότητες που μαστίζουν την κοινωνία» κάλεσε τους Αθηναίους ο νέος δήμαρχος της πόλης Χάρης Δούκας από τη λαμπερή μουσική σκηνή που είχε στηθεί στην Πλατεία Συντάγματος για την υποδοχή του νέου έτους και τη φαντασμαγορία των πυροτεχνημάτων που ακολούθησε.

Λίγο πριν από την αντίστροφη μέτρηση και την εκτυφλωτική έκρηξη των πανέμορφων πυροτεχνημάτων ο νέος δήμαρχος Αθηναίων απηύθυνε χαιρετισμό στην κατάμεστη από χιλιάδες πολίτες πλατεία «στην καρδιά της Ελλάδας στο Σύνταγμα», τονίζοντας: «Σας καλωσορίσω λοιπόν για να αποδεχθούμε όλοι μαζί το 2024 με ελπίδα και πίστη ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ακόμα και το ακατόρθωτο. Είναι μοναδική αλήθεια και πρωτόγνωρη εμπειρία για εμένα να υποδεχτώ τη νέα χρονιά, εδώ ανάμεσά σας, αυτή την ώρα λίγο πριν από το νέο ξεκίνημα.

«Σας καλώ να ξαναθυμηθούμε όλοι την αξία της κοινότητας της αλληλεγγύης. Σας καλώ να πιστέψουμε στα μικρά και μεγάλα θαύματα που μπορούν να γίνουν αν όλοι ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Για να κάνουμε μία Αθήνα πιο πράσινη, πιο δημιουργική για να μειώσουμε τις ανισότητες που μαστίζουν την κοινωνία μας για την Ελλάδα που αγαπάμε και ονειρευόμαστε. Εδώ απόψε στο κατώφλι του 2024, ας κρατήσουμε τα όνειρά μας ζωντανά και ας δουλέψουμε μαζί για να τα κάνουμε πραγματικότητα. Να ευχηθούμε η νέα χρονιά να μας κάνει όλους πιο δίκαιους και αλληλέγγυους, πιο αισιόδοξους. Το πιο όμορφο ταξίδι τώρα ξεκινάει. Σας ευχαριστώ».

Η έναρξη του 2024 γιορτάστηκε με ευχές και πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό δημιουργώντας εντυπωσιακά σχήματα και χρώματα, καθώς και με μουσικές, τραγούδια από τη μουσική σκηνή, που είχε στηθεί δύο ώρες νωρίτερα με πρωταγωνιστές τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Μαρίνα Σάττη και παρουσιαστές τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλου. Η βραδιά είχε ξεκινήσει με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις εξαιρετικές συναυλίες που ακολούθησαν προσφέροντας μοναδικές στιγμές στο κοινό.

