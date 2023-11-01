Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 1 Νοεμβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά 

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 1 Νοεμβρίου είναι των: Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, Οσίου Δαβίδ του Γέροντος εν Ευβοία, Οσιομάρτυρος Διονυσίου. Γιορτάζουν οι:  Κοσμάς, Δαμιανός, Δαμιανή, Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Δαβίδ, Δαυίδ, Διόνυσος

Παγκόσμια Ημέρα Αυστηράς Χορτοφαγίας (World Vegan Day)

Ανατολή ήλιου: 06:50 - Δύση ήλιου: 17:27
Σελήνη 18.5 ημερών

