Πολλαπλά άτομα έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον ένα άτομο νοσηλεύεται σε περιστατικό που περιγράφεται ως «μαζικοί πυροβολισμοί» στο Πρόσπεκτ Χιλ της Βόρειας Καρολίνας.

Το Κρατικό Γραφείο Ερευνών της Βόρειας Καρολίνας (SBI) ανέφερε ότι το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Κάσγουελ ζήτησε συνδρομή «σχετικά νωρίς το πρωί με μαζικούς πυροβολισμούς στην οδό Μπρουκς στο Πρόσπεκτ Χιλ της Βόρειας Καρολίνας».

Αξιωματούχος της Κομητείας Κάσγουελ δήλωσε αργότερα στο WGHP ότι αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό που πιστεύεται ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό. Τουλάχιστον ένα άτομο νοσηλεύεται, ενώ δεν έχει αναγνωριστεί ύποπτος, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

«Το συμβάν συνέβη γύρω στις 8:30 π.μ. Οι αναπληρωτές σερίφηδες της Κάσγουελ και η Τροχαία της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας ανταποκρίθηκαν αμέσως», έγραψε το κρατικό γραφείο σε προηγούμενη ανάρτησή του στο Facebook.

«Δεν υπάρχει απειλή για το ευρύ κοινό αυτή τη στιγμή», ανέφερε σε προηγούμενο μήνυμά του. «Το γραφείο του σερίφη της Κομητείας Κάσγουελ εργάζεται για τη συγκέντρωση των γεγονότων της υπόθεσης».

Πηγή: skai.gr

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