Σύρος: Απόπειρα αρπαγής παιδιού

Ένα σοκαριστικό και πρωτοφανές για τα τοπικά δεδομένα περιστατικό σημειώθηκε σήμερα αργά το απόγευμα στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, τη Σύρο.

Σύμφωνα με γνωστό επιχειρηματία του νησιού που θέλησε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό «κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου» σε άλλους γονείς, άνδρας αποπειράθηκε να αρπάξει το παιδί του.

Όπως περιέγραψε επρόκειτο για άτομο ψηλό και μελαχρινό που φορούσε κόκκινο φανελάκι.

Επιχείρησε, σύμφωνα με τα λεγόμενα του επιχειρηματία, που δημοσιεύει το Cyclades 24.gr, να αρπάξει το παιδί από τη γιαγιά του.

«Ψηλός μελαχρινός με τρικό κόκκινο πήγε να αρπάξει το παιδί μου από τη μάνα μου» ανέφερε συγκεκριμένα, προσθέτοντας πως το συμβάν έγινε στην οδό Θεσσαλονίκης.

Η απόπειρα φαίνεται να αποτράπηκε χάρη στην αντίδραση της γυναίκας και ο άνδρας τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για να ερευνήσουν τα όσα κατήγγειλε ο γονιός.

Πηγή: skai.gr

