Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας» είναι πολύ πολύ μεγάλο μεν, η κατανομή του ανισοβαρής δε….



Κι αυτό γιατί τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις 1 στις 10 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα αφορούν κλειστά σπίτια. Συγκεκριμένα:

Αιτήσεις επιλεξιμότητας: 88.406

Για κλειστά σπίτια: 8.376

Για ιδιοκατοικούμενα: 80.030



Όπως γράψαμε και στις 16 Ιουλίου το Υπουργείο Οικογένειας ήδη προέβη σε 3 ενέργειες για να… γείρει λίγο τη ζυγαριά:

-Το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας για τα μειώθηκε από 50% σε 20%

-Αυξήθηκαν τα όρια κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που είχαν αρχικά τεθεί από 50 Kwh σε 100 Kwh , προκειμένου να αξιολογηθούν ως πραγματικά ανενεργές κατοικίες

-Παρατάθηκε η διορία υποβολής αίτησης – μόνο για τα κλειστά ακίνητα – έως τις 31 Αυγούστου.



Επομένως ο Αύγουστος είναι πολύ κρίσιμος μήνας για την…εξισορρόπηση του προγράμματος. Μήνας όμως που δεν είναι αρκετός σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων η οποία με ανακοίνωση της ζητά επιπλέον δίμηνη παράταση για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας έως το τέλος Οκτωβρίου.



Η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζει ότι υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων από το μπουν στην πλατφόρμα και να διεκδικήσουν την επιδότηση:



1. Δεν είναι σήμερα γνωστό αν θα παραταθεί η τριετής φορολογική απαλλαγή των μισθωμάτων πρώτης κατοικίας και κυρίως αν θα επεκταθεί σε κάθε είδους ξενοίκιαστες κατοικίες, καθώς και αν θα επιλυθούν άλλα διαδικαστικά προβλήματα όπως η μη χορήγηση της φοροαπαλλαγής σε περίπτωση που το διαμέρισμα, ενώ παραμένει συνεχώς κενό για διάστημα άνω της τριετίας, μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο για οποιοδήποτε λόγο. Η φορολογική αυτή απαλλαγή θα έπρεπε να είναι κίνητρο εξ αρχής ενσωματωμένο στη διακήρυξη του προγράμματος αυτού.

2. Δεν έχει ανακοινωθεί κάποια περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών του πρώτου, του τρίτου και του τέταρτου κλιμακίου φορολογίας των ενοικίων, που είναι απόλυτα αναγκαίο κίνητρο για την διάθεση κατοικιών στην αγορά.

3. Δημοσιεύτηκε - χωρίς να διαψευστεί - ότι το πολυαναμενόμενο πιστοποιητικό φερεγγυότητας συναλλασσομένων του Συστήματος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα δεν θα αφορά τις μισθώσεις ακινήτων, αλλά μόνον σε άλλου είδους συναλλαγές!!! Έτσι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα εξακολουθήσουν να παραμένουν «στο «σκοτάδι», εντελώς απληροφόρητοι και απροστάτευτοι απέναντι σε επαγγελματίες παραβατικούς «δήθεν ενοικιαστές», που σύστημά τους είναι η εγκατάσταση στα ακίνητα με το εξ αρχής σχέδιο να μην πληρώσουν απολύτως τίποτε, καταστρέφοντας τους ανθρώπους που τους εμπιστεύτηκαν.

Την ίδια στιγμή κάθε Τράπεζα προκειμένου να χορηγήσει ένα δάνειο 5.000€ δικαιούται να γνωρίζει τα πάντα για κάθε υποψήφιο δανειολήπτη, και από ότι φαίνεται θα έχει στη διάθεσή της και το πιστοποιητικό φερεγγυότητας συναλλασσομένων,

4. Διότι η γραφειοκρατία καλά κρατεί, πάντοτε ανίκητη, τόσο σε αυτό, όσο και σε όλα τα σχετικά προγράμματα που αφορούν τα ακίνητα...

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επιστολή 430 πολιτών προς την πολιτική ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων με κοινοποίηση στον ίδιο τον Πρωθυπουργό με την οποία καταγγέλλουν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας η και ιδιαίτερα

κατά τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων, σε σημείο που ενώ το πρόγραμμα αναζητά κλειστές κατοικίες, η πλατφόρμα να τις αποκλείει

Οι Ιδιοκτήτες Ακινήτων εκτιμούν ότι σε κάποια από σε κάποιους από τους προβληματισμούς τους, θα δώσει λύσεις ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ , γι’ αυτό και θεωρούν απαραίτητη την δίμηνη παράταση.



Πηγή: skai.gr

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