Τι προβλέπει η συμφωνία Ιράν-Ομάν για το Ορμούζ

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για τη νέα θαλάσσια διαδρομή στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ενώ ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι ενδέχεται να υπογραφεί ακόμη και μέσα στη νύχτα.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, έχουν συμφωνηθεί οι γεωγραφικές συντεταγμένες της διαδρομής, η οποία θα αντικαταστήσει τις δύο προσωρινές οδούς διέλευσης που χρησιμοποιούνται, εφόσον δεν υπάρξουν παρεμβάσεις από τρίτες χώρες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετέχουν άμεσα στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο ο ειδικός απεσταλμένος τους βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τους υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν.

Ειδικότερα, η συμφωνία αναμένεται να καθορίσει μια νέα θαλάσσια διαδρομή στο Στενό του Ορμούζ, με συγκεκριμένες συντεταγμένες και ρυθμίσεις για την είσοδο και την έξοδο των πλοίων.

Ωστόσο, νωρίτερα, ο Μπαγκαΐ πρόσθεσε ότι μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει την ασφάλεια στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Το Ιράν έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό ότι διεξάγει συνομιλίες με το Ομάν για τις θαλάσσιες διαδρομές μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.



Η υπό διαμόρφωση συμφωνία προβλέπει:

Την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ για 60 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης.

Την ανανέωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω του Ορμούζ θα διέρχονται από την ιρανική πλευρά του Στενού, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική Θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν.

Δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης από καμία πλευρά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών.

Κατά τις πρώτες 30 ημέρες, τα μέρη θα εργαστούν για την εκκαθάριση των ναρκών από το Στενό, διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο, καθώς εκτιμάται ότι έχουν τοποθετηθεί 70 έως 100 εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Μετά την αποναρκοθέτηση της κύριας ναυτιλιακής οδού, αυτή θα χρησιμοποιείται τόσο για τα εισερχόμενα όσο και για τα εξερχόμενα πλοία.

Ιράν και Ομάν θα αξιοποιήσουν το διάστημα των 60 ημερών για να διαπραγματευτούν μια μόνιμη συμφωνία σχετικά με τη διέλευση των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, παρότι η συμφωνία δεν ικανοποιεί πλήρως όλες τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, παρέχει στο Ιράν έναν βαθμό ελέγχου στο Στενό του Ορμούζ, τον οποίο δεν διέθετε πριν από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας τον Φεβρουάριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.