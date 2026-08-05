Βελτιωμένη πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης στον Βινίσιους

Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας, αφού εκτός από το ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεγάλη μεταγραφή του Ντιομαντέ, τις τελευταίες μέρες είχε προκύψει και το πολύ σημαντικό θέμα με τον Βινίσιους.

Το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου σταρ ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι και μέχρι στιγμής υπήρχε πολύ μεγάλη απόσταση, η οποία αφορούσε το οικονομικό, στις διαπραγματεύσεις του με τους ανθρώπους της «βασίλισσας», ενώ παράλληλα η Άρσεναλ παρακολουθούσε πολύ στενά την υπόθεση.

Ωστόσο, μετά από συνάντηση που είχε την Τετάρτη 5/8 στη Μαδρίτη ο Βινίσιους με τον γενικό διευθυντή, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ, και τον επικεφαλής σκάουτερ, Τζούνι Καλαφάτ, προέκυψε αλλαγή στην στάση της Ρεάλ, η οποία παρουσίασε στον Βραζιλιάνο μια (κατά πολύ) βελτιωμένη πρόταση, με οικονομικές απολαβές οι οποίες αντικατοπτρίζουν το πόσο σημαντικός θεωρείται για την ομάδα.

Πλέον, το... μπαλάκι είναι στην πλευρά του Βινίσιους, ο οποίος καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει στην ομάδα στην οποία πρωταγωνιστεί από το 2018 ή αν θα αποχωρήσει ως ελεύθερος μετά από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

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