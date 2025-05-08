ΕΛΑΣ για την δολοφονία του 97χρονου στην Αμφιλοχία: «Δεν υπήρχε νομική δυνατότητα σύλληψης του δράστη»

Ανακοίνωση εξέδωσε, το βράδυ της Πέμπτης, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τη δολοφονία του 95χρονου στην Αμφιλοχία από τον 67χρονο γιο του.

Η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωση απαντά στις κατηγορίες πως καθυστέρησε να αντιδράσει στις καταγγελίες που είχαν γίνει για κακοποίηση του 95χρονου από τον γιο του, επισημαίνοντας ότι «εφαρμόστηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της καταγγελίας, και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, τέθηκαν άμεσα υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής εντός 24 ωρών από τη λήψη της παραγγελίας, για περαιτέρω αξιολόγηση».

Παράλληλα, σημειώνει πως σε κανένα στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης ή της περαιτέρω διαδικασίας δεν είχε τη νομική δυνατότητα να συλλάβει τον δράστη ή να τον περιορίσει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Σχετικά με υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος ηλικιωμένου, θύματος ανθρωποκτονίας, στην Αιτωλοακαρνανία και τις αιτιάσεις που διατυπώνονται για τους χειρισμούς της αστυνομίας, επισημαίνονται τα εξής:

Χωρίς να υπάρχει πρόθεση υποβάθμισης του έργου των συναρμόδιων υπηρεσιών ή απόδοσης ευθυνών, διευκρινίζεται ότι τα καταγγελλόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, ερευνώνται κατά προτεραιότητα και συνοδεύονται από άμεσες αστυνομικές ενέργειες.

Οι αστυνομικοί εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και ανταποκρίνονται είτε βάσει των αποτελεσμάτων της προανακριτικής διαδικασίας, είτε σύμφωνα με ειδικότερες εντολές των εισαγγελικών Αρχών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόστηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της καταγγελίας και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τέθηκαν άμεσα υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής εντός 24 ωρών από τη λήψη της παραγγελίας, για περαιτέρω αξιολόγηση.

Η αστυνομική υπηρεσία, σε κανένα στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης ή της περαιτέρω διαδικασίας, δεν είχε νομική δυνατότητα να προβεί σε πράξη σύλληψης ή περιορισμού του φερόμενου δράστη, καθώς:

* Κατά τον χρόνο υποβολής της αρχικής αναφοράς, είχε ήδη παρέλθει η προθεσμία του αυτοφώρου, σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

* Το προανακριτικό υλικό υποβλήθηκε άμεσα στην εισαγγελική Αρχή, ωστόσο η νέα εισαγγελική παραγγελία δεν περιελάμβανε εντολή κράτησης ή άλλου περιοριστικού μέτρου, που αποτελεί προϋπόθεση για τέτοιες ενέργειες σε μη αυτόφωρες περιπτώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικές Αρχές, όταν δεν διενεργούν αυτεπάγγελτη προανάκριση και δεν υφίστανται αυτόφωρες αξιόποινες πράξεις, ενεργούν σύμφωνα με το περιεχόμενο της εκάστοτε εισαγγελικής παραγγελίας.

Υπενθυμίζεται ότι, οι αστυνομικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις εισαγγελικές Αρχές και άλλους συναρμόδιους Φορείς, ανταποκρίνονται σε καθημερινή βάση σε πλήθος περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, παρέχοντας ουσιαστική προστασία σε θύματα και διασφαλίζοντας την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.