Ζελένσκι: Ζήτησε από τον Ρούτε περισσότερη βοήθεια στην αντιαεροπορική άμυνα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε γνωστό ότι συζήτησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε την πιθανότητα να εξασφαλίσει το Κίεβο περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης για την αντιαεροπορική άμυνά του.

«Ο Μαρκ (Ρούτε) είναι καλά πληροφορημένος για τις απειλές και συντονίσαμε τις προσπάθειές μας» σε ό,τι αφορά τις χώρες που διαθέτουν τέτοιους πυραύλους και είναι σε θέση να βοηθήσουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Είναι κρίσιμης σημασίας να καταργήσουμε όλη τη γραφειοκρατία και να λάβουμε τι απαιτούμενες πολιτικές αποφάσεις», πρόσθεσε.

Ο Ρούτε από την πλευρά του ανέφερε, μετά τη συνομιλία αυτή, ότι «συζητά με τους συμμάχους» στο ΝΑΤΟ πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζεται «κατεπειγόντως».

Максимально працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від таких неадекватних російських ударів просто по життю, по людях і по цивільних обʼєктах.



Говорив сьогодні з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте про всю ситуацію.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.