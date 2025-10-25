Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Οκτωβρίου

Σήμερα το εορτολόγιο περιλαμβάνει όσους φέρουν το όνομα Χρυσάνθη, Χρυσάφιος, Χρυσάφης, Χρυσαφένια.
Αγία Χρυσάνθη
Η μνήμη της αναφέρεται επιγραμματικά στο «Μικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον» έκδοση «Αποστολικής Διακονίας» 1956, χωρίς άλλες πληροφορίες. Πουθενά άλλου δεν αναφέρεται η μνήμη της αυτή τη μέρα.
Κάποιες άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σύζυγος του Αγίου Χρυσάφου, που εορτάζει την ίδια ημέρα.
