Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Οκτωβρίου

Σήμερα το εορτολόγιο περιλαμβάνει όσους φέρουν το όνομα Χρυσάνθη, Χρυσάφιος, Χρυσάφης, Χρυσαφένια.

Αγία Χρυσάνθη

Η μνήμη της αναφέρεται επιγραμματικά στο «Μικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον» έκδοση «Αποστολικής Διακονίας» 1956, χωρίς άλλες πληροφορίες. Πουθενά άλλου δεν αναφέρεται η μνήμη της αυτή τη μέρα.

Κάποιες άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σύζυγος του Αγίου Χρυσάφου, που εορτάζει την ίδια ημέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.