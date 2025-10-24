Ένα συγκινητικό αφιέρωμα – έκπληξη στον Διονύση Σαββόπουλο έκανε η μπάντα του δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που έγινε στην πλατεία Κοτζιά, για τη ροζ φωταγώγηση του δημαρχείου, για τον μήνα Οκτώβριο που είναι αφιερωμένος στον καρκίνο του μαστού.
Προς έκπληξη πολλών παρευρισκόμενων, η μπάντα του δήμου Αθηναίων προσάρμοσε ειδικά το πρόγραμμά της στον αείμνηστο καλλιτέχνη, με το κοινό να παρακολουθεί συγκινημένο - και αρκετούς να χορεύουν - αυτή την ειδική «παράσταση».
