Επίσκεψη αρχηγού ΓΕΣ στην 1η Ταξιαρχία Καταδρομών - Αλεξιπτωτιστών και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον διοικητή της 1ης Μεραρχίας Πεζικού «Σμύρνη» υποστράτηγο Δημήτριο Δρόσο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΕΔ) ταξίαρχο Χρήστο Σπανίδη, πραγματοποίησε, σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, επίσκεψη στην έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών - Αλεξιπτωτιστών «Ελ Αλαμέιν» και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ), στο στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Γ. Κατσάνη», στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο αρχηγός ΓΕΣ περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις, ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αναδιοργάνωσης στο πλαίσιο της Β' φάσης της Νέας Δομής Δυνάμεων.

Στη συνέχεια, απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό, έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες και συνεχάρη το προσωπικό για το έργο το οποίο επιτελεί.

Πηγή: skai.gr

