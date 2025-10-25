Λογαριασμός
Άγρια συμπλοκή μεταξύ 50χρονου και αστυνομικών στην Καλλιθέα - Δύο τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο στην Καλλιθέα.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί περιπολικού της άμεσης δράσης εντόπισαν 50χρονο ο οποίος προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι). Ο 50χρονος επιτέθηκε επανειλημμένα με το μαχαίρι εναντίον των αστυνομικών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός αστυνομικού στον αριστερό βραχίωνα. Ο δεύτερος αστυνομικός προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επίθεση, προέβη σε βολή ακινητοποίησης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δράστη στο δεξί κάτω άκρο.

Πηγή: skai.gr

