Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 14 Μαρτίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά»

Σήμερα Σάββατο 14 Μαρτίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Βενέδικτου και των Αγίων Βασιλείου και Ευφρασίου των Μαρτύρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Βενέδικτος, Βενεδίκτη, Βενεδικτίνη, Βενεδικτίνα
  • Ευφράσιος, Ευφράσης, Ευφράσας, Φράσας, Φράσιος, Φράσης
  • Ματθίλντη, Ματίλντα, Ματθίλδη, Μαθίλδη, Θίλδη, Θίλδα, Τίτα

Ανατολή ήλιου: 06:37 - Δύση ήλιου: 18:31 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 53 λεπτά

Σελήνη 24.9 ημερών
 

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
