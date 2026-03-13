Συνελήφθη αστυνομικός για θανατηφόρο τροχαίο στην Αθήνα

Στη σύλληψη αστυνομικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής προχώρησαν οι αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής, με τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 12 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας, όταν ο αστυνομικός, οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με άλλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 63χρονος Έλληνας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο οδηγοί και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Ωστόσο, ο 63χρονος υπέκυψε στα τραύματά του το μεσημέρι της Παρασκευής.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ σε βάρος του αστυνομικού διατάχθηκε και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.