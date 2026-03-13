Τον καθοριστικό ρόλο της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή και στην κοινωνική ζωή της ελληνικής υπαίθρου ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση με θέμα «Ελληνίδα Αγρότισσα», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Agrotica 2026 στη Θεσσαλονίκη. Όπως σημείωσε ο υπουργός, «η ενίσχυση της γυναίκας στον πρωτογενή τομέα δεν είναι μόνο εθνική υπόθεση, είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα».

Στην ομιλία του ο Κώστας Τσιάρας ανέδειξε τη διαχρονική συμβολή των γυναικών στη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας και της κοινωνικής συνοχής στην ελληνική περιφέρεια. «Η Ελληνίδα αγρότισσα δεν είναι μια απλή επαγγελματική ιδιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αποτελεί «τον συνδετικό κρίκο της οικογένειας, της τοπικής κοινότητας και της παραγωγικής διαδικασίας».

Όπως υπογράμμισε, επί δεκαετίες η γυναίκα της υπαίθρου στήριξε την αγροτική οικονομία και κράτησε ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες, συχνά χωρίς την αναγνώριση που αντιστοιχεί στην προσφορά της. «Είναι το πρόσωπο που κράτησε ζωντανή την ελληνική περιφέρεια, διατήρησε τις παραδόσεις μας και στήριξε την αγροτική οικονομία, συχνά χωρίς αναγνώριση και χωρίς ισότιμη αποτίμηση της προσφοράς της», σημείωσε.

Ο Υπουργός επισήμανε ότι για πολλά χρόνια η εργασία των γυναικών στις οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπιζόταν ως «βοηθητική», χωρίς ουσιαστική καταγραφή και αναγνώριση και χωρίς αμοιβή. «Αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να έχει θέση στη σύγχρονη αγροτική πολιτική», υπογράμμισε. Όπως τόνισε, η εικόνα αυτή αλλάζει σταδιακά. «Η νέα αγρότισσα είναι μια σύγχρονη επαγγελματίας. Είναι συχνά πτυχιούχος, καταρτισμένη, εξοικειωμένη με τα ψηφιακά εργαλεία και ικανή να μετατρέπει την εκμετάλλευση σε οργανωμένη επιχείρηση».

Ο Κώστας Τσιάρας παρουσίασε τις βασικές πολιτικές που υλοποιούνται για την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στον πρωτογενή τομέα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

· η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών,

· τα μέτρα αύξησης του αφορολόγητου και κοινωνικής στήριξης των αγροτικών οικογενειών,

· το επίδομα μητρότητας για εννέα μήνες, ίσο με τον κατώτατο μισθό,

· καθώς και το επίδομα γέννησης.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα προγράμματα παιδικής φροντίδας, τα vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς και οι νέες μορφές ευέλικτης φροντίδας που διευκολύνουν τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην ανάπτυξη γυναικείων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, όπως οι συνεταιρισμοί, ο αγροτουρισμός, η οικοτεχνία και η μεταποίηση τοπικών προϊόντων.

Ο υπουργός στάθηκε επίσης στη σημασία της αγροτικής εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι οι σύγχρονες προκλήσεις της γεωργίας καθιστούν απαραίτητη τη συνεχή κατάρτιση.

«Η εκπαίδευση στη βιολογική γεωργία, στις νέες καλλιεργητικές πρακτικές, στη διαχείριση κινδύνων και στην ψηφιακή γεωργία δεν είναι προαιρετική, είναι προϋπόθεση βιωσιμότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι η ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στον πρωτογενή τομέα αποτελεί στρατηγική επιλογή για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας.

«Η Ελληνίδα αγρότισσα είναι η ψυχή της ελληνικής περιφέρειας. Στο πρόσωπό της συναντώνται η παραγωγή, η οικογένεια, η παράδοση και η καινοτομία», σημείωσε.

Και κατέληξε επισημαίνοντας ότι στόχος της πολιτείας είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε οι γυναίκες της υπαίθρου να έχουν ίσες ευκαιρίες, πρόσβαση στη γνώση και στήριξη στην επιχειρηματικότητα, διαδραματίζοντας ισότιμο και καθοριστικό ρόλο στον σύγχρονο πρωτογενή τομέα.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ακολούθησαν θεματικές συζητήσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων του αγροτικού τομέα, της επιστημονικής κοινότητας και φορέων της αγροδιατροφικής οικονομίας, κατά τις οποίες αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της γυναίκας στον πρωτογενή τομέα, στην αγροτική επιχειρηματικότητα, στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στις δυνατότητες αξιοποίησης της καινοτομίας και της εκπαίδευσης.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις προοπτικές ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών στην αγροτική παραγωγή, στη σημασία της συμμετοχής τους σε συλλογικά σχήματα και συνεταιρισμούς, αλλά και στις ευκαιρίες που δημιουργούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στην ύπαιθρο.

Στο πάνελ με θέμα: «Ισχυροποίηση του ρόλου της αγρότισσας», συμμετείχαν οι: Αντώνης Φιλιππής, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων, ΥΠΑΑΤ, Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις, Άννα Καρβουνίδου, Κτηνοτρόφος, Μαρία Μπότη, Αγρότισσα – Διευθύνουσα Σύμβουλος ΒMMillet, Σωτηρούλα Ευθυμιάδου, Μελισσοκόμος – Διευθύνουσα Σύμβουλος, Mellas Honey Co.

Στο πάνελ με θέμα: «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», συμμετείχαν οι: Αργυρώ Ζέρβα, Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, ΥΠΑΑΤ, Δρ. Χαρίτα Βλάχου, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα ΕΔΙΠ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ, Δέσποινα Ιωαννίδου, Πρόεδρος Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίου Αντώνιου, Αγγελική Ιατρίδου, Οινολόγος - Διευθύνουσα Σύμβουλος FILOSSA, Μαρία Τσακίρη, Οικονομική Επόπτρια ΕΒΕΘ, Ιδρύτρια – Le Petit Dejeuner cereals (δημητριακά).

Τον γενικό συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Δέσποινα Γκιπατίδου – Σεκέρογλου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν επίσης τιμητικές βραβεύσεις γυναικών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, ως αναγνώριση της συμβολής τους στην αγροτική παραγωγή, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Οι βραβεύσεις ανέδειξαν παραδείγματα γυναικών που μέσα από την εργασία, την καινοτομία και τη δημιουργικότητά τους συμβάλλουν στην εξέλιξη του αγροδιατροφικού τομέα και στη διατήρηση της ζωής στην ελληνική ύπαιθρο.

Συγκεκριμένα βραβεύθηκαν οι εξής γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα:

Μαρία Μηντσιούδη, Eλένη Γκότζα, Θεοδώρα Πραγκαλάκη, Ελένη Μπουρουτζίκα, Ευαγγελία Μπέλλου, Mαρία Τσακίρη, Ελένη Καζαντίδου, Δέσποινα Ιωαννίδου, Μάγδα Κοντογιάννη.



Πηγή: skai.gr

