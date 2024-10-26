Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν σήμερα 26 Οκτωβρίου

Μεγάλη γιορτή σήμερα, 26 Οκτωβρίου- Η 26η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο χώρο

Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 26 Οκτωβρίου

Σήμερα είναι των Δημητρίου του Μυροβλύτου, Αγίου Γλύκωνος μαρτύρου, Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος και Αγίου Λούππου. 

Γιορτάζουν οι: Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Μίμης, Τζίμης, Μήτσος, Τζιμάκος, Μητσάκος, Μήτρος, Ντέμης, Ντίμης, Δήμητρα, Μιμή, Μιμίκα, Δημητρία, Ντίμι, Ντέμη, Δήμος

Γλύκων, Γλυκός, Λέπτινος, Λεπτίνα, Λούππος, Λούππης, Κυπαρισσία, Παρεσίνα, Παρεσσία, Παρέσια, Παρέσσα. 

Επίσης, η 26η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο χώρο. 

Ανατολή Ηλίου: 07:45 - Δύση Ηλίου: 18:33

Σελήνη 24 ημερών 

