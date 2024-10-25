Κυψέλη: Ένοπλη απόπειρα ληστείας σε βάρος 17χρονου

Απόπειρα ένοπλης ληστείας με τραυματία έναν ανήλικο σημειώθηκε στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 12 το μεσημέρι στην οδό Κεφαλληνίας, ένας άγνωστος δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 17χρονο από το Αφγανιστάν και τον τραυμάτισε στην κοιλιά.

Στη συνέχεια ο άγνωστος δράστης προσπάθησε να τον ληστέψει αλλά απέτυχε, καθώς ο 17χρονος αντιστάθηκε.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κυψέλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

