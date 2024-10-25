Καμένα Βούρλα: Προφυλακίστηκε η 50χρονη για τη δολοφονία 50χρονης

Προφυλακίστηκε με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, η 50χρονη γυναίκα που κατηγορείται για τη δολοφονία της ηλικιωμένης στα Καμένα Βούρλα.

Η απολογία της κράτησε πάνω από 5 ώρες, με την κατηγορούμενη να επιμένει ότι είναι αθώα, ενώ οι αστυνομικοί την έχουν εντοπίσει από κάμερες ασφαλείας να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που επισκέφτηκε το θύμα.

Η προσαγωγή της έγινε το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας, κάτω από άκρα μυστικότητα.

Σημειώνεται ότι με την ανακοίνωση της προφυλάκισης, η 50χρονη κατέρρευσε και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι η 84χρονη είχε βρεθεί μαχαιρωμένη πριν 2 βδομάδες στο διαμέρισμά της στα Καμένα Βούρλα, με μια μαχαιριά στην πλάτη. Το θύμα βρήκε ο ξάδερφός της που είχε ανησυχήσει, όταν η 84χρονη δεν είχε απαντήσει στα τηλεφωνήματά του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, ακόμα και για τα παπούτσια και τα ρούχα που φορούσε η κατηγορούμενη, ενώ στον τόπο του εγκλήματος είχε βρεθεί αποτύπωμα από παπούτσι, που προσδιορίστηκε εργαστηριακά και ταίριαζε με τον τύπο παπουτσιών που φορούσε εκείνη την ημέρα η 50χρονη και τα οποία έχουν εξαφανιστεί.

Πάντως, η 50χρονη, από την πρώτη στιγμή ήταν στο κύκλο των υπόπτων για τους αστυνομικούς, αφού έπεφτε σε αντιφάσεις ακόμη κι όταν επιβεβαιώθηκε από κάμερα ασφαλείας ότι ήταν στο σπίτι της ηλικιωμένης την ημέρα της δολοφονίας της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

