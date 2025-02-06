Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 6 Φεβρουαρίου

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου σήμερα και η Εκκλησία τιμάει τον Άγιο Φώτιο τον Μέγα, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και Ισαπόστολο.



Σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Όσιος Βουκόλος ο Επίσκοπος Σμύρνης

Οι Όσιοι Βαρσανούφιος και Ιωάννης

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός

Φωτία, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φαίη, Φωφώ

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κλειτοριδεκτομής



Ανατολή ήλιου: 07:24 - Δύση ήλιου: 17:53

Σελήνη 8.5 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.