Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 6 Φεβρουαρίου

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου σήμερα και η Εκκλησία τιμάει τον Άγιο Φώτιο τον Μέγα, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και Ισαπόστολο.
Σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:
- Ο Όσιος Βουκόλος ο Επίσκοπος Σμύρνης
- Οι Όσιοι Βαρσανούφιος και Ιωάννης
Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:
- Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός
- Φωτία, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φαίη, Φωφώ
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κλειτοριδεκτομής
Ανατολή ήλιου: 07:24 - Δύση ήλιου: 17:53
Σελήνη 8.5 ημερών
