Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 6 Φεβρουαρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 6 Φεβρουαρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου: 07:24 - Δύση ήλιου: 17:53 - Σελήνη 8.5 ημερών 

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου σήμερα και η Εκκλησία τιμάει τον Άγιο Φώτιο τον Μέγα, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και Ισαπόστολο.

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

  • Ο Όσιος Βουκόλος ο Επίσκοπος Σμύρνης
  • Οι Όσιοι Βαρσανούφιος και Ιωάννης

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

  • Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός
  • Φωτία, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φαίη, Φωφώ

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κλειτοριδεκτομής

Ανατολή ήλιου: 07:24 - Δύση ήλιου: 17:53
Σελήνη 8.5 ημερών 

