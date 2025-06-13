Βίντεο με οδηγίες για τους πολίτες που θα χρησιμοποιήσουν την καινοτόμο υπηρεσία αποστολής φαρμάκων υψηλού κόστους «Κατ' Οίκον», η οποία παρέχεται δωρεάν για πρώτη φορά από ασφαλιστικό οργανισμό στην Ευρώπη και τίθεται σε λειτουργία τη Δευτέρα 16 Ιουνίου.

Το νέο μέτρο αφορά περίπου 139.000 ασθενείς που επισκέπτονται τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση. Σήμερα περισσότεροι από 120.000 ασθενείς επισκέπτονται τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ανά μήνα για να προμηθευτούν φάρμακα υψηλού κόστους.

Κάθε ασθενής μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση, να λαμβάνει τα φάρμακά του, είτε είναι ψυχρής αλυσίδας (ψυγείου) είτε όχι, στο σπίτι του, το γραφείο, ή ακόμα και το εξοχικό του τους καλοκαιρινούς μήνες, εντός 24 έως 48 ωρών ανάλογα με την απόσταση. Οι συνταγές ελέγχονται και εκτελούνται από φαρμακοποιούς, ενώ η διανομή πραγματοποιείται από πιστοποιημένη εταιρεία logistics, με αυστηρές προδιαγραφές για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, την ιχνηλασιμότητα και εξειδικευμένες διαδικασίες για τα ευαίσθητα σκευάσματα ψυχρής αλυσίδας.

Η διαδικασία αίτησης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ (https://www.eopyy.gov.gr/), ενώ παρέχεται πλήρης υποστήριξη μέσω helpdesk στα φαρμακεία και στα σημεία εξυπηρέτησης του Οργανισμού καθώς και μέσω του νέου τηλεφωνικού κέντρου, Call Center στο 1 81 81. Το μόνο που χρειάζεται ο ασθενής είναι να διαθέτει ηλεκτρονική συνταγή, άυλη γνωμάτευση, όπου απαιτείται.

Πηγή: skai.gr

