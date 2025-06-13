Λογαριασμός
Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης απέτρεψαν ληστεία σε κατοικία στου Ρέντη - Βίντεο από την επιχείρηση

Οι δράστες είχαν εισέλθει σε σπίτι φορώντας κουκούλες full-face, έχοντας ακινητοποιήσει τους ιδιοκτήτες και δένοντάς τους τα χέρια

Ληστεία - Σύλληψη

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης απέτρεψαν ληστεία σε κατοικία στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη

Οι αστυνομικοί μετά από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης έσπευσαν άμεσα σε οικία όπου είχαν εισέλθει οι δράστες φορώντας κουκούλες full-face, έχοντας ακινητοποιήσει τους ιδιοκτήτες δένοντάς τους τα χέρια.

Με την άφιξη των αστυνομικών, οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν πηδώντας σε μπαλκόνια όμως μετά από πεζή καταδίωξη οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη, το οποίο επελήφθη προανακριτικά. Οι δράστες είναι 17, 22 και 28 ετών και κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε λοστός.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρέντη συλλήψεις Ληστεία αστυνομικοί
