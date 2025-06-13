Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης απέτρεψαν ληστεία σε κατοικία στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη

Οι αστυνομικοί μετά από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης έσπευσαν άμεσα σε οικία όπου είχαν εισέλθει οι δράστες φορώντας κουκούλες full-face, έχοντας ακινητοποιήσει τους ιδιοκτήτες δένοντάς τους τα χέρια.

Με την άφιξη των αστυνομικών, οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν πηδώντας σε μπαλκόνια όμως μετά από πεζή καταδίωξη οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη, το οποίο επελήφθη προανακριτικά. Οι δράστες είναι 17, 22 και 28 ετών και κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε λοστός.

📹 Βίντεο με σύλληψη ληστών από την Άμεση Δράση!



🚨 Αστυνομικοί απέτρεψαν ληστεία σε οικία, από τρεις δράστες που φορούσαν κουκούλες full-face, έχοντας ακινητοποιήσει τους ιδιοκτήτες δένοντάς τους τα χέρια.



🔗 Με την άφιξη των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν να… pic.twitter.com/0N9CB0Z5xf — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) June 13, 2025

