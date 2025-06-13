Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Λεοντάρι Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούσε κάτι.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 αεροσκάφη με συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λεοντάρι Βοιωτίας. Επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 13, 2025

Πηγή: skai.gr

