Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Λεοντάρι Βοιωτίας

Έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 αεροσκάφη με συνδρομή και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου   

UPDATE: 17:55
Πυροσβεστική αεροσκάφος

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Λεοντάρι Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούσε κάτι.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 αεροσκάφη με συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

TAGS: Φωτιά Βοιωτία
