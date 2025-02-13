Ανάφη: Τα προβλήματα του τομέα υγείας στις άγονες γραμμές

Ο Παντελής Κουλούρης, αγροτικός γιατρός, και η Ειρήνη Αλεξοπούλου, νοσηλεύτρια μιλούν στον Γιώργο Κουρδή και στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», για τα προβλήματα του τομέα υγείας στην Ανάφη, τα προληπτικά μέτρα που έχουν πάρει αυτήν την περίοδο, αλλά διηγούνται και την ιστορία της διάσωσης μιας φώκιας, που έχασε τον προσανατολισμό της και έφτασε στο λιμάνι του νησιού.

Συμπληρωματικά, ο Δήμαρχος Ανάφης, Ιάκωβος Ρούσσος, αναφέρει τα τρία διαχρονικά προβλήματα του νησιού: υγεία, παιδεία και ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Πηγή: skai.gr

