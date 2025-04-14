Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία μετά την εξαφάνιση της 30χρονης Σωτηρίας Οριανού από τον Άλιμο η οποία παραμένει άφαντη τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, το 30χρονο κορίτσι έχει ύψος 1,65μ., 55 κιλά, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Η ενήλικη οδηγεί όχημα μάρκας Ford Fiesta 2014, χρώματος μπλε και αριθμό πινακίδας ΒΚΖ 4587.

Η 30χρονη κοπέλα εθεάθη τελευταία φορά στα Πετράλωνα. Έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν.

Σημειώνεται ότι η 30χρονη συνηθίζει να πηγαίνει σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη.

Μιλώντας στο newsit.gr η μητέρα της, ανέφερε ότι το κορίτσι είχε μια ερωτική απογοήτευση και ότι της έστειλε μήνυμα ότι θα κάνει κακό στον εαυτό της. «Η Σωτηρία μου είναι πολύ ευαίσθητο κορίτσι, εχθές έγινε κάτι με τον σύντροφό της και πληγώθηκε. Είχανε πέντε μήνες σχέση, είχε καταλάβει ότι κάτι πήγαινε λάθος και αυτός της είπε να χωρίσουν εχθές το βράδυ. Και όλα αυτά για έναν άντρα! Υπάρχουν πιθανότητες να κάνει κακό στον εαυτό της γιατί είναι πολύ ευαίσθητο παιδί. Έβαλα και τον πρώην σύντροφό της να την πάρει τηλέφωνο και να της στείλει μήνυμα αλλά δεν έχει απαντήσει, βρέθηκε μαζί του στις 8:30 το πρωί. Δεν ξέρω τι να κάνω. Σε εμένα το τελευταίο μήνυμα το έστειλε στις 10:30 το πρωί. Έστειλε μήνυμα σε ακόμη μια φίλη της το πρωί και της είπε τα ίδια με μένα. Πήγαμε και στο Πόρτο Ράφτη γιατί της άρεσε να πηγαίνει εκεί και να διαβάζει, να ηρεμεί, αλλά τίποτα και εκεί».

Η νεαρή κοπέλα πέρασε το Σαββατοκύριακο στο σπίτι φίλης της στον Άλιμο. Νωρίς το πρωί συναντήθηκε με τον σύντροφό της στα Πετράλωνα και όπως είπε εκείνος στη μητέρα της χώρισαν, μετά από συζήτηση που είχαν. Η 30χρονη έστειλε δυο ώρες μετά μήνυμα στη μητέρα της και στη συνέχεια τα ίχνη της χάθηκαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 14/04/2025, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Αλίμου, η Οριανού Σωτηρία, 30 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Οριανού Σωτηρίας , και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Οριανού Σωτηρία έχει ύψος 1,65μ., 55 κιλά, έχει καστάνα μάτια και καστανά μαλλιά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Η ενήλικη οδηγεί όχημα μάρκας Ford Fiesta 2014, χρώματος μπλε και αριθμό πινακίδας ΒΚΖ 4587.Να σημειωθεί ότι συνηθίζει να πηγαίνει σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη.

Άμεσα, κινητοποιήθηκε η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού μας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, την Ομάδα Διάσωσης Δέλτα, την Όμάδα Διαχείρισης Κρίσεων και Δημοτική Αστυνομία Γλυφάδας, Ηλιούπολης και Αλίμου για να συνδράμουν στην κινητοποίηση για την αναζήτησή του, ενώ οι άνθρωποί μας θα βρίσκονται δίπλα στην οικογένεια για την άμεση υποστήριξη τους.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Παρακαλείσθε για τη δημοσίευση του Δελτίου Τύπου.

Σε ενδεχόμενη εύρεση της Οριανού Σωτηρία , θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ενηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.