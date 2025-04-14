«Αλλαγή προτύπων- Προκλήσεις και προτάσεις στο μεταίχμιο μιας εποχής» είναι ο τίτλος της ειδικής ετήσιας έκδοσης «Turning Points» του Euro2day.gr με τους New York Times, η οποία κυκλοφορεί. Στις σελίδες της -ηλεκτρονικές και μη- Έλληνες και ξένοι επιφανείς πολιτικοί, επιστήμονες, αλλά και άνθρωποι της οικονομίας, των επιχειρήσεων και του πνεύματος, παίρνουν θέση για φλέγοντα θέματα ενός ραγδαία μεταβαλλόμενου κόσμου.

Οι αρθρογράφοι του ελληνοκεντρικού τμήματος, περιγράφουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνουν οι διεθνείς ανακατατάξεις: Τι θα σημάνει για τη χώρα η γεωπολιτική αστάθεια, η πιθανή αλλαγή στάσης των ΗΠΑ στην περιοχή και οι δασμολογικοί πόλεμοι; Πώς αλλάζει η πολιτική και γιατί στρέφεται δεξιότερα ο δυτικός κόσμος;

Άδωνις Γεωργιάδης: Η προεδρία Τραμπ θα είναι επωφελής για την Ελλάδα και τον πλανήτη

Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας τάσσεται κατά της εισόδου της Τουρκίας στην Ε.Ε., θεωρεί ότι η Ευρώπη θα διαψεύσει όσους ποντάρουν σε διάλυσή της και χαρακτηρίζει την woke ατζέντα «υπερβολή της διαφορετικότητας». Τι λέει για επιστροφή στις «παραδοσιακές αξίες».

Αλέξης Τσίπρας: Να αντισταθούμε στο «δίκιο του ισχυρού»

Γιατί ενισχύονται τα ακροδεξιά κόμματα και πώς επηρεάζουν την άνοδο οι γεωπολιτικές εξελίξεις; Ο πρώην πρωθυπουργός επικρίνει τον διαχωρισμό «κέντρο-άκρα» και περιμένει από τις Βρυξέλες να επεκτείνουν τον κοινό δανεισμό και πέρα από την άμυνα.

Νίκος Δένδιας: Έρχονται ριζικές αλλαγές στην Εθνική Άμυνα

Ο υπουργός Άμυνας μιλά για το νέο εικοσαετές εθνικό σχέδιο για την Άμυνα και προαναγγέλλει την ενίσχυση του αμυντικού αποτυπώματος της χώρας. Η νέα φιλοσοφία και η καινοτομία ως αιχμή του ελληνικού δόρατος.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Είμαστε στο μέσο μιας κερδισμένης δεκαετίας

Ο νέος υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξαίρει την αξία της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την αποκαλεί «αναγκαία συνθήκη». Τι λέει για μισθούς, στέγη, επαγγελματικές ευκαιρίες και χρηματοδότηση για νέες επιχειρηματικές προσπάθειες.

Ευάγγελος Βενιζέλος: Ζητείται ένστικτο εθνικής επιβίωσης

Ποια είναι η πραγματική δύναμη του Διεθνούς Δικαίου σήμερα με δεδομένη την ασθενή στήριξη που λαμβάνει από τη διεθνή κοινότητα; Πώς πρέπει να πλοηγηθούμε σε έναν «πολυπολωτικό» κόσμο όπου η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου δεν συνιστά από μόνη της μια ολοκληρωμένη και ασφαλή στρατηγική;

Στέφανος Κασσελάκης: Ιστορική η σύγκρουση μεταξύ προόδου και αντίδρασης

«Καμπανάκι» από τον επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας για την συντηρητική κατεύθυνση που παίρνουν τα ζητήματα δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Επιμένει στη σημασία της συμπερίληψης, την οποία «πρέπει να εφαρμόζουμε σε κάθε πτυχή της ζωής».

Γιάνης Βαρουφάκης: Ο καπιταλισμός είναι νεκρός, υποδεχθείτε την τεχνοφεουδαρχία

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 και συγγραφέας ενός ανατρεπτικού βιβλίου μιλά για την τεχνοφεουδαρχία και τα χαρακτηριστικά του οικονομικού συστήματος που θεωρεί ότι έχει διαδεχθεί τον καπιταλισμό.



Valdis Dombrovskis: Η ευημερία μας εξαρτάται από την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε

Ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα Οικονομίας και Παραγωγικότητας στην Ε.Ε. παρεμβαίνει με άρθρο του για τα όσα είναι άμεσα έτοιμη να αλλάξει η Ευρώπη, προκειμένου να ανταπεξέλθει στο νέο επιθετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον της Προεδρίας Τραμπ. Μπορούν οι Βρυξέλλες;



Στο ελληνοκοκεντρικό τμήμα της έκδοσης συμμετέχουν ακόμη οι: Παναγιώτης Δουδωνής, Γιάννης Μανιάτης, Άγγελος Συρίγος, Κώστας Ελευθερίου, Πάνος Ξενοκώστας, Νίκος Κουτσιαράς, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Μικέλης Χατζηγάκης, Ευάγγελος Ρούσσος, Ευάγγελος Αγγελίδης, Βασίλης Κατσούρος, Μητροπολίτης Γαβριήλ, Ηρώ Μυλωνάκου-Κεκέ, Μάριος Ψάλτης, Αχιλλέας Αγγελόπουλος, Γιώργος Τρακάκης, Βαγγέλης Αθερινός, Γιάννης Παράσχης, Αλέξανδρος Βασιλικός, Γιάννης Χατζής, Ευγένιος Βασιλικός και Δημήτρης Ν. Καρύδης.

Στο διεθνές τμήμα της έκδοσης, αρθρογράφοι και επιφανείς προσκεκλημένοι των «New York Times» καταθέτουν τις απόψεις τους για τα ζητήματα που απασχολούν σε πλανητικό επίπεδο. Εναλλακτικές και απρόσμενες οπτικές από τους: Tricia Tisak, Charles Oppenheimer, Ezra Klein, Viet Thanh Nguyen, Dmitry Muratov, Eliot Higgins, Anant Agarwal, Timnit Gebru, Lara McCoy, Lulu Garcia-Navarro, Michelle Hanlon και Augusta Greenbaum.



Δείτε δωρεάν ολόκληρη την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.