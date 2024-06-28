Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απο 28/06 στις δέκα το βράδυ έως 29/06 στις έξι το πρωί

Κλειστή θα παραμείνει η έξοδος προς τη Λ. Κύμης (Κόμβος 10), στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής 28/06 έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 29/06.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο και κατόπιν, ακολουθώντας τις πινακίδες παράκαμψης, να εξέλθουν στην επόμενη έξοδο προς Λ. Κηφισίας (Κόμβος 11), να κάνουν αναστροφή, να εισέλθουν μέσω των διοδίων της Λ. Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα (χωρίς την εκ νέου καταβολή τέλους διοδίων), από όπου στη συνέχεια μπορούν να εξέλθουν στην έξοδο προς τη Λ. Κύμης (Κόμβος 10Β).

Η Αττική Οδός παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

