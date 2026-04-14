Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος θα λογοδοτήσουν

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων προχώρησε την Τρίτη σε ανακοίνωση, στην οποία περιγράφει τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκος Κωνσταντόπουλος, κατηγορώντας τους για συστηματική πίεση και εκφοβισμό δικαστικών λειτουργών τα προηγούμενα χρόνια.

Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ένωση γνωστοποίησε ότι θα κινηθεί σε τρία επίπεδα:

Ποινικές διαδικασίες για πράξεις που θεωρεί αξιόποινες

Διεκδίκηση αποζημιώσεων μέσω της αστικής δικαιοσύνης

Αποστολή στοιχείων στους αρμόδιους δικηγορικούς συλλόγους, ώστε να εξεταστεί ενδεχόμενη πειθαρχική ευθύνη

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το θέμα θα τεθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον επόμενο μήνα, με στόχο να αναδειχθεί διεθνώς.

Κλείνοντας, η Ένωση διαμηνύει σε αυστηρό ύφος ότι δεν προτίθεται να επιδείξει περαιτέρω ανοχή, υπογραμμίζοντας πως οι δικαστικοί λειτουργοί δεν θα μείνουν χωρίς στήριξη και ότι η τήρηση της νομιμότητας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Όλη η ανακοίνωση

Νομική προστασία των μελών μας απέναντι σε φαινόμενα χυδαίων επιθέσεων κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους.

Οι όροι πλέον αλλάζουν. Θα μπει τέρμα στην ασυδοσία ελάχιστων δικηγόρων όπως της Ζ. Κωνσταντοπούλου του Ν. Κωνσταντόπουλου και άλλων μιμητών τους, στον εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα. Θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια. Θα στείλουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας

στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο. Τον ερχόμενο μήνα θα δώσουμε διεθνή διάσταση στο ζήτημα στην ευρωπαϊκή ένωση δικαστών.

Καλούμε κάθε συνάδελφο που έχει υποστεί ή θα υποστεί στο μέλλον προσβολή στην τιμή του και στην αξιοπρέπειά του από τέτοιες συμπεριφορές, να απευθυνθεί στην Ένωση η οποία θα αναλαμβάνει πλέον συλλογικά των συντονισμό των διαδικασιών. Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους!

Πηγή: skai.gr

