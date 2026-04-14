Καταγγελία για εκτεταμένη, παθολογική συσσώρευση αντικειμένων από ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, η οποία είχε καταλάβει με κούτες και αντικείμενα τους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας δέχτηκε από ενοίκους της ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ένας θεσμός που δέχεται αναφορές και αιτήματα πολιτών, με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων παραβάσεων και την πρόληψη παρατυπιών.

Σύμφωνα με τον Συμπαραστάτη, η κατάσταση δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία καθώς είχε αναπτυχθεί δυσοσμία, ενώ κυκλοφορούσαν έντομα και τρωκτικά.

Παράλληλα, ήταν αδύνατη η πρόσβαση στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης και ο έλεγχός τους, ενώ υπήρχε και κίνδυνος πυρκαγιάς. Μετά από σχετική παρέμβαση έγιναν αυτοψίες, σε συνεργασία της Περιφέρειας με τον οικείο δήμο, διαπιστώθηκε το πρόβλημα και με εισαγγελική εντολή απομακρύνθηκαν τα αντικείμενα και αποκαταστάθηκαν οι συνθήκες υγιεινής.

Εξάλλου υποβλήθηκαν αναφορές πολιτών σχετικά με ενδεχόμενη νοθεία σε πρατήρια υγρών καυσίμων, ενώ εστάλησαν στον Συμπαραστάτη αποδείξεις για τον εφοδιασμό των αυτοκινήτων με συγκεκριμένες ποσότητες καυσίμων, ενώ η χωρητικότητα των ρεζερβουάρ καυσίμων των οχημάτων αυτών ήταν μικρότερη από την ποσότητα των λίτρων που αναγραφόταν στις αποδείξεις.

Παράλληλα, ο Συμπαραραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ντίνος Κούης, ανέφερε στο ΑΠΕ–ΜΠΕ ότι «πολίτης εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων, επισημαίνοντας πιθανές αρνητικές συνέπειες τόσο για την ασφάλεια των οχημάτων όσο και για την προστασία των καταναλωτών». Στη συνέχεια, διενεργήθηκαν έλεγχοι στα πρατήρια και σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ σε κάποιες άλλες διαπιστώθηκε ότι οι καταγγελίες δεν ευσταθούσαν.

Συνολικά, μέσα στο 2025 έγιναν 560 αιτήματα και καταγγελίες.

Από αυτές, οι 87 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Ο μέσος χρόνος επίλυσης των υποθέσεων ήταν τριάντα μέρες, ενώ τα αιτήματα αφορούσαν περιβαλλοντικά ζητήματα, αδειοδοτήσεις, οδική ασφάλεια, καθαριότητα, θόρυβο, λειτουργία δημόσιων υποδομών, μεταφορές μαθητών ή τεχνικά προβλήματα σε κρίσιμες υποδομές. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που γνωστοποίησε ο Συμπαραστάτης στο ΑΠΕ–ΜΠΕ βρίσκονται αιτήματα και καταγγελίες για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού σε ιδιωτικές παροχές ύδρευσης, την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας παρασκευαστηρίου επεξεργασμένων προϊόντων, την ανάρμοστη συμπεριφορά οδηγού ταξί, τη δήλωση συγκομιδής ελιάς και την πώληση ληγμένων ζωοτροφών από εμπορική επιχείρηση.

Αιτήματα πολιτών για το «Click Ζωής» και την έκδοση κάρτας ΑμεΑ

Ωστόσο, οι αναφορές των πολιτών στον Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν σχετίζονταν μόνο με προβληματικές καταστάσεις, παραβάσεις και παρατυπίες. Μια μεγάλη μερίδα τους αφορούσε υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες και σημαντικές για εκείνους.

Όπως τόνισε ο κ. Κούης, «ιδιαίτερη απήχηση σημείωσε η καινοτόμος υπηρεσία «Click Ζωής», η οποία παρέχει δωρεάν 24ωρη τηλεϋποστήριξη σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Μέσω σύγχρονων φορητών συσκευών, η υπηρεσία εξασφαλίζει ανίχνευση πτώσης, κουμπί πανικού (SOS), εντοπισμό θέσης (GPS) και άμεση αμφίδρομη επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης κλήσεων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αυτόνομης διαβίωσης των ωφελούμενων». Ο ίδιος επισήμανε ότι αρκετοί πολίτες ζητούσαν την υπηρεσία αυτή ωστόσο δεν είχαν επαρκή γνώση ηλεκτρονικών πλατφορμών. Έτσι, το Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη απευθύνθηκε στους πολίτες αυτούς, ανέλαβε απευθείας τη διαδικασία και εξασφάλισε την πλήρη ενεργοποίηση και χρήση της υπηρεσίας για τους ενδιαφερόμενους.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία αποτελεί πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, και έχει ως αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Με την ενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης συνδέεται άμεσα με το κέντρο διαχείρισης κλήσεων, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση και παρέχει άμεση ανταπόκριση, ενημερώνοντας συγγενείς ή ενεργοποιώντας υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όπου απαιτείται. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ενίσχυση της αυτόνομης διαβίωσης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και η στήριξη των οικογενειών και φροντιστών.

Από την άλλη πλευρά, πολλά ήταν τα αιτήματα για την έκδοση κάρτας ΑμεΑ και άδειας στάθμευσης ΑμεΑ.

«Χάρη στη συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν χωρίς καθυστερήσεις, εξασφαλίζοντας την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών» συμπλήρωσε ο Συμπαραστάτης.

Οι επόμενοι στόχοι του Συμπαραστάτη

Σχολιάζοντας, τέλος, τη σημασία του θεσμού υπογράμμισε ότι οι πολίτες δείχνουν εμπιστοσύνη σε αυτόν, έκανε λόγο για έναν ουσιαστικό μηχανισμό διαμεσολάβησης που ενισχύει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ πολιτών και διοίκησης, χαρακτήρισε καθοριστική τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και πρόσθεσε ότι μέσα από την διαδικασία διαχείρισης των ζητημάτων αναδείχτηκε η σημασία της πληρότητας των στοιχείων που υποβάλλονται από τους πολίτες.

Στους επόμενους στόχους του Συμπαραστάτη περιλαμβάνονται η πρόληψη των οδικών ατυχημάτων, μέσα από βιωματικές και ενημερωτικές πρωτοβουλίες, η διοργάνωση μιας Πανελλήνιας Συνάντησης Συμπαραστατών, με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ θεσμών, η συνέχιση της συνεργασίας με δημοτικούς και περιφερειακούς φορείς, κοινωνικούς και υγειονομικούς οργανισμούς και η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Π. Γιούλτση

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

