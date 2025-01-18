Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Τα αυτόφωρα λειτουργούν τα σαββατοκύριακα και τις αργίες

"Ανακρίβειες" επισημαίνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στα όσα αναφέρονται για τον τρόπο λειτουργίας των αυτόφωρων δικαστηρίων, με αφορμή το έγγραφο που έστειλε σε όλους τους προϊσταμένους των δικαστηρίων της χώρας η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Σε σειρά δημοσιευμάτων που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας, περιελήφθησαν σημαντικές ανακρίβειες ως προς τον τρόπο λειτουργίας της αυτόφωρης διαδικασίας στη χώρα μας. Ούτε λίγο, ούτε πολύ αμφισβητήθηκε ότι υφίστανται και λειτουργούν κανονικά οι συνθέσεις αυτοφώρων τα Σάββατα και τις αργίες, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται δήθεν για το λόγο αυτό η εκδίκασή των αυτόφωρων εγκλημάτων.

Ενημερώνουμε τους «έμπειρους» δημοσιογράφους του δικαστικού ρεπορτάζ, ότι θα αρκούσε να αναμοχλεύσουν την ασθενή μνήμη τους για να θυμηθούν ότι σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Δικαστηρίων - που εγκρίνονται από τον Άρειο Πάγο - συνθέσεις αυτοφώρων εκδικάζουν υποθέσεις σταθερά κάθε Σάββατο, ότι ανακριτές και εισαγγελείς ορίζονται και υπηρετούν τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες και ότι δεν υφίσταται καμία περίπτωση να αφεθεί ελεύθερο άτομο που συνελήφθη για τέλεση αυτόφωρου εγκλήματος, χωρίς να έχει μεσολαβήσει εισαγγελική ή δικαστική κρίση. Σημειωτέον ότι ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ρητά προβλέπει, για το ενδεχόμενο μη συνεδρίασης του Δικαστηρίου την ημέρα προσαγωγής του συλληφθέντος στον εισαγγελέα, τη δυνατότητα ορισμού έκτακτης δικασίμου για την ίδια ή την επόμενη ημέρα, με αποτέλεσμα μόνη η μη συνεδρίαση του Δικαστηρίου την Κυριακή ουδέποτε να συνεπάγεται αδυναμία να παραπεμφθεί κατά την αυτόφωρη διαδικασία ο συλληφθείς στο αρμόδιο δικαστήριο.

Οι δικαστές και εισαγγελείς που εδώ και χρόνια εκτελούμε τα καθήκοντά μας και τις ημέρες που για τους υπόλοιπους πολίτες αποτελούν χρόνο ανάπαυσης, δεν απαιτούμε να λαμβάνουμε κάποιον ειδικό έπαινο για αυτό, αξιώνουμε όμως να μη διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε και να μη γίνεται η στοχοποίησή μας το εύκολο μέσο κάλυψης αστοχιών και αδυναμιών άλλων κρατικών υπηρεσιών».

