Ξεκίνησαν χθες, κορυφώνονται σήμερα, Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2025 και θα ολοκληρωθούν αύριο Κυριακή 19 Ιανουαρίου, οι τριήμερες εκδηλώσεις στην Πάτρα κατά για την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2025.

Τι περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα:

«Ντόρος» το Σάββατο το πρωί

Το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί η δράση «Ντόρος» που θα αναστατώσει το κέντρο της Πάτρας δίνοντας έντονο καρναβαλικό χρώμα. Στις 11πμ στον πεζόδρομο της Μαιζώνος μεταξύ Κολοκοτρώνη και Αγίου Νικολάου θα συγκεντρωθούν ομάδες καρναβαλιστών που θα ξεκινήσουν καρναβαλική πομπή στις 11.30πμ ακολουθώντας τη Μαιζώνος με κατάληξη την Πλατεία Γεωργίου Α΄ και κάνοντας τον απαραίτητο καρναβαλικό «ντόρο». Συμμετέχουν: η Δημοτική Μουσική, οι Σύλλογοι των ΑΜΕΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ, ΠΓΝΠ Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ), Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας - ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΑΣΜΑΝ και Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο "Η Μέριμνα" στελεχώνοντας τη «Λαβαροδρομία του Πατρινού Καρναβαλιού 2025», η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής, οι «Στρατηγοί του Πατρινού Καρναβαλιού», η Ελεύθερη Ορχήστρα, οι «ΣΦήγΚΕΣ» με τη συνεργασία του Μ.Α. School of Performing Arts, μέλη του Δ.Σ της ΚΕΔΗΠ, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, της Κριτικής Επιτροπής, των ομάδων εργασίας του Πατρινού Καρναβαλιού, εργαζόμενοι και εθελοντές της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας και οι Σοκολατορίχτες. Στην σκηνή της Πλατείας Γεωργίου Α΄ όπου θα υπάρχει dj, μια πρόταση από τον Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας, η σχολή «Keep Dancing» της Μίνας Παναγιωτοπούλου θα παρουσιάσει ένα ευφάνταστο χορευτικό πρόγραμμα με έντονη διάδραση του κοινού.

Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2025

Η τελετή έναρξης που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιανουαρίου στις 21.00 στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, αποτελεί την κορυφαία στιγμή του εορταστικού τριημέρου. Με μία διαφορετική πρόταση από ότι έχουμε δει μέχρι σήμερα, που συνδυάζει το τελετουργικό με το ψυχαγωγικό μέρος σε όλη τη διάρκεια του σόου, θα πραγματοποιηθεί φέτος.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα ζωντανό μουσικό πρόγραμμα από την μπάντα CUBANEROS που θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια διάρκειας περίπου μίας ώρας, ενώ παράλληλα θα εξελίσσεται και η τελετουργική «αφήγηση» με τους συμβολισμούς και τα μηνύματα του καρναβαλιού προς όλη την Ελλάδα.

Η καρναβαλική ενέργεια των πατρινών που απεικονίζεται στα τρία χρώματα του καρναβαλικού λαβάρου μεταφέρεται από το συγκεντρωμένο πλήθος της πλατείας, στον εκφραστή της τον αρλεκίνο. Μέσα από τον μαγικό και αέναο χορό σωμάτων και χρωμάτων ο αρλεκίνος μας ταξιδεύει σε τρεις κυρίαρχες στιγμές της καρναβαλικής ζωής της πόλης, δίνοντας κάθε φορά τη σκυτάλη στη μουσική και την εικόνα.

Η πρώτη εικόνα αφορά στη μάσκα, τη μεταμφίεση και τη μεταμόρφωση, η δεύτερη εικόνα μας μεταφέρει στις καρναβαλικές εκδηλώσεις και στην ενέργεια της παρέλασης κατά το μεγάλο ξεφάντωμα και η τρίτη εστιάζει στη δύναμη του σώματος, του χορού και του ρυθμού, ως απόλυτη έκφραση της καρναβαλικής ελευθερίας. Πριν το τρίτο μέρος, ο αναπληρωτής Δημάρχου Μιχάλης Αναστασίου με τη συνοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλου Σκούρα θα κηρύξει την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 και θα δώσει το έναυσμα για τη μεγάλη κορύφωση της βραδιάς. Το παραδοσιακό έθιμο του σοκολατοπόλεμου θα έχει την καθιερωμένη παρουσία του με τις ρίψεις των σοκολατοριχτών να γλυκαίνουν τον κόσμο.

Με την πραγματική - αλλά και συμβολική - ενορχήστρωση του Διονύση Μπάστα, που υπογράφει την πρόταση και την καλλιτεχνική επιμέλεια της Τελετής, η φετινή έναρξη έχει σχεδιαστεί από μία ομάδα δημιουργών της πόλης στον χώρο των θεαμάτων και των εκδηλώσεων, με τη πολύτιμή εμπειρία του καθένα στον τομέα του. Τα πρωτότυπα κείμενα του αρλεκίνου υπογράφει ο Τηλέμαχος Τσαρδάκας, τις χορογραφίες η Μαριμίλη Ασημακοπούλου, την ενδυματολογία-σκηνογραφία η Μαρία Βασιλάκη, ενώ συντονιστής εκδήλωσης και βοηθός σκηνοθέτη είναι η Μαρία Αλανιάδη. Τον αρλεκίνο ενσαρκώνει ο ηθοποιός-περφόρμερ Περικλής Σιούντας και το συγκρότημα CUBANEROS αποτελούν οι Anaisa Vega Castillo- Φωνή, Πάνος Παναγόπουλος - Πλήκτρα/Φωνητικά, Indhira Xiques Benavides - Κρουστά/Φωνητικά, Κωνσταντίνος Παναγόπουλος – Τύμπανα, Γεώργιος Πολίτης – Μπάσο, Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος- Τρομπόνι, Δημήτρης Αγαθός- Τρομπέτα, Yussef Beato Viton – Congas

Μία ώρα πριν την έναρξη της Τελετής, η πλατεία είναι θα είναι ήδη φωτισμένη και με χορευτική μουσική έτοιμη να υποδεχτεί τον κόσμο σε ένα pre event πάρτι, και αντίστοιχα μετά την κορύφωσή της βραδιάς το πάρτι θα συνεχιστεί με καρναβαλικούς ρυθμούς από dj sets που έχουν προταθεί από τον Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας.

Κυριακή με 1η Καρναβαλούπολη «Μαριονέτες εν δράσει» και έναρξη 60ού Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού

Οι δράσεις θα συνεχιστούν και την Κυριακή 19 Ιανουαρίου με έντονη την παρουσία του Καρναβαλιού των Μικρών και του 60ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού.

Η 1η Καρναβαλούπολη θα πραγματοποιηθεί στις 11πμ και έχει τίτλο «Μαριονέτες εν δράσει».

Συμμετέχουν: Ομάδα Παιδαγωγών & Εμψυχωτών του χώρου ελεύθερης έκφρασης «ΟροΠαίδιο», Aristi Dolls (Αριστέα Μπελαβγένη) με εργαστήριο κατασκευής αρθρωτής φιγούρας για παιδιά, η ομάδα κουκλοθεάτρου Αντράλα με την παράσταση κουκλοθεάτρου με τίτλο «Λυκουργο-μπερδέματα», το κουκλοθέατρο «Χαρούπ» με την παράσταση «Το Ξύλινο Τσίρκο», η ομάδα κουκλοθέατρου «Πλαγγόνες» με την «Θέκλα», Κούκλα ανθρώπινου μεγέθους που την χειρίζονται δύο κουκλοπαίχτες και την παράσταση «Lοuis Armstrong» με Μαριονέτα-μουσικό δρόμου.

Βασικό κομμάτι ανήκει στην έκθεση Μαριονέτας που θα φιλοξενηθεί από την Κυριακή στην αίθουσα Κ4 των εκθέσεων του πολυχώρου και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της δουλειάς των εκπαιδευτικών προγραμμάτων-εργαστηρίων που άρχισαν στα Παλαιά Σφαγεία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α΄θμιας Εκπαίδευσης τον Οκτώβριο και ολοκληρώνονται την περίοδο του Καρναβαλιού. Συμμετείχαν 17 σχολεία (δημοτικά, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί) με 48 εκπαιδευτικούς και σχεδόν 500 μαθητές/τριες. Στον χώρο της έκθεσης Μαριονέτας τη δική τους χαρακτηριστική παρουσία θα έχουν οι χειροποίητες ξύλινες μαριονέτες του Κώστα Σαλπιστή.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί το Καρναβαλικό Εργαστήριο Κατασκευής Μαριονέτας της Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων από τις εργαζόμενες της Δομής Δώρα Δεδούση και Ελένη Τσιόγκα, με ανακυκλώσιμα υλικά, σε δύο 40λεπτα, με 20 παιδιά τη φορά.

Το ιστορικό Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού που φέτος φτάνει στην 60η του διοργάνωση θα έχει τη δική του Τελετή Έναρξης στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 7μμ. Μαζί η Παράδοση σακούλας στα πληρώματα και μια πρόγευση από τα πολλά και συναρπαστικά που θα ακολουθήσουν στην ιδιαίτερη και επετειακή αυτή χρονιά.

Τελάλης στους δρόμους

Ο Τελάλης το Σάββατο πρωί με το Μουσικό Άρμα θα μεταφέρει στους δρόμους του κέντρου και των συνοικιών της Πάτρας το χαρούμενο μήνυμα του Πατρινού Καρναβαλιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

