«Επίθεση» δέχθηκε εν κινήσει λεωφορείο στον Κορυδαλλό, το βράδυ της Παρασκευής όταν άγνωστοι πέταξαν μάρμαρο με αποτέλεσμα να σπάσει τζάμι. Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι πέταξαν πέτρες ωστόσο τελικά αποδείχθηκε πως ήταν ένα ολόκληρο κομμάτι μάρμαρο.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην οδό Ηπείρου, όταν στο λεωφορείο της γραμμής 806 που εκτελούσε το δρομολόγιο Σχιστό-Στρατόπεδο Κορυδαλλού επιτέθηκαν άγνωστοι.

Από τα θραύσματα τραυματίστηκε ελαφρώς ένας 19χρονος επιβάτης ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: skai.gr

