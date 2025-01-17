Της Έλενας Γαλάρη

Βάρδια αυτοφώρου στα δικαστήρια όλης της χώρας και τα Σαββατοκύριακα ζητεί η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα

Με έγγραφο που φέρει την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον» η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, απευθύνεται στους διευθύνοντες των Πρωτοδικείων, σημειώνοντας πως είναι υποχρεωμένοι να ορίζουν τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες συνθέσεις αυτοφώρου, ανακριτή και πρόεδρο υπηρεσίας που θα είναι διαθέσιμοι να εκτελέσουν τα καθήκοντά της ανά πάσα στιγμή.

Το έγγραφο έρχεται μετά το τραγικό τροχαίο στα Χανιά που έχασε τη ζωή του 22χρονος και ο 45χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα δεν συνελήφθη και με τα γνωστά επακόλουθα.

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο της κ. Κλάπα αναφέρεται:

«Σας επισημαίνουμε ότι, με βάση τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (ν.4938/2022), είστε υποχρεωμένοι να ορίζετε για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, Σύνθεση αυτοφώρου (μονομελούς και τριμελούς) πλημμελειοδικείου, η οποία θα είναι ανά πάσα στιγμή, διαθέσιμη να εκτελέσει τα καθήκοντα της.

Αυτονόητο τυγχάνει ότι αυτό ισχύει για τον ανακριτή και τουν πρόεδρο της υπηρεσίας.

Η για οποιοδήποτε λόγο παράλειψης εφαρμογής των ανωτέρω θα έχει ως συνέπεια τη διακινδύνευση των έννομων αγαθών των πολιτών και εντεύθεν την προσβολή του κύρους της Δικαιοσύνης»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.